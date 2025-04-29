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В США предложили ввести сбор за подачу заявления о предоставлении убежища - РИА Новости, 29.04.2025
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14:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ssha-2014053128.html
В США предложили ввести сбор за подачу заявления о предоставлении убежища
В США предложили ввести сбор за подачу заявления о предоставлении убежища - РИА Новости, 29.04.2025
В США предложили ввести сбор за подачу заявления о предоставлении убежища
Республиканцы юридического комитета палаты представителей США предложили в рамках крупного пакета реформ ввести обязательный сбор не менее 1000 долларов за... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:06:00+03:00
2025-04-29T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Республиканцы юридического комитета палаты представителей США предложили в рамках крупного пакета реформ ввести обязательный сбор не менее 1000 долларов за подачу заявления о предоставлении убежища, следует из текста инициативы. "В дополнение к любым другим сборам... министр внутренней безопасности или генеральный прокурор... должны взимать сбор... с каждого иностранца, подающего заявление на убежище... в размере не менее $1000", - говорится в проекте. Помимо этого, законопроект предусматривает введение и других дополнительных сборов: 1000 долларов за получение статуса по гуманитарному паролю, 500 долларов за подачу заявления на временный защищенный статус (TPS), 250 долларов за превышение срока действия визы, 1500 долларов за смену статуса на постоянного жителя (грин-карту), а также ежегодный сбор в 100 долларов за рассмотрение незавершенных дел о предоставлении убежища. Кроме того, документ предусматривает увеличение финансирования миграционных ведомств - Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы США (CBP), Службы гражданства и иммиграции (USCIS) и Исполнительного управления по иммиграционному надзору при минюсте США (EOIR) - для расширения числа мест в центрах содержания мигрантов, проведения депортаций и увеличения штата сотрудников. В частности, планируется нанять к 2029 году около 10 000 новых офицеров ICE и сотрудников уголовных расследований министерства внутренней безопасности. Также законопроектом предлагается выделить еще средства на реализацию политики "Оставайтесь в Мексике" и на проверку несовершеннолетних мигрантов на связи с преступными группировками. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634547.html
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В США предложили ввести сбор за подачу заявления о предоставлении убежища

Республиканцы предложили ввести сбор в $1000 за запрос убежища в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Республиканцы юридического комитета палаты представителей США предложили в рамках крупного пакета реформ ввести обязательный сбор не менее 1000 долларов за подачу заявления о предоставлении убежища, следует из текста инициативы.
"В дополнение к любым другим сборам... министр внутренней безопасности или генеральный прокурор... должны взимать сбор... с каждого иностранца, подающего заявление на убежище... в размере не менее $1000", - говорится в проекте.
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Помимо этого, законопроект предусматривает введение и других дополнительных сборов: 1000 долларов за получение статуса по гуманитарному паролю, 500 долларов за подачу заявления на временный защищенный статус (TPS), 250 долларов за превышение срока действия визы, 1500 долларов за смену статуса на постоянного жителя (грин-карту), а также ежегодный сбор в 100 долларов за рассмотрение незавершенных дел о предоставлении убежища.
Кроме того, документ предусматривает увеличение финансирования миграционных ведомств - Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Таможенно-пограничной службы США (CBP), Службы гражданства и иммиграции (USCIS) и Исполнительного управления по иммиграционному надзору при минюсте США (EOIR) - для расширения числа мест в центрах содержания мигрантов, проведения депортаций и увеличения штата сотрудников.
В частности, планируется нанять к 2029 году около 10 000 новых офицеров ICE и сотрудников уголовных расследований министерства внутренней безопасности. Также законопроектом предлагается выделить еще средства на реализацию политики "Оставайтесь в Мексике" и на проверку несовершеннолетних мигрантов на связи с преступными группировками.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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