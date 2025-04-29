https://ria.ru/20250429/ssha-2014031203.html

Медведев: США покажут странам НАТО "кто в доме хозяин"

Медведев: США покажут странам НАТО "кто в доме хозяин" - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев: США покажут странам НАТО "кто в доме хозяин"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что США удастся показать странам НАТО "кто в доме... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:42:00+03:00

2025-04-29T12:42:00+03:00

2025-04-29T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что США удастся показать странам НАТО "кто в доме хозяин", отметив, что Штаты умеют это делать. "НАТО необходимо Соединенным Штатам Америки. НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО США способны проводить свою линию. Вот они сейчас причешут НАТО, денег побольше вытрясут из европейцев, они там бюджеты свои поднимут, до 5%, до 3-4%. Покажут, кто в доме хозяин, все выстроятся и будут исполнять их указания. То есть они вернут всех в стойло. Они умеют это делать", - сказал Медведев в ходе своей лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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