https://ria.ru/20250429/ssha-2014008867.html

В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев

В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025

В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев

Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:44:00+03:00

2025-04-29T11:44:00+03:00

2025-04-29T12:11:00+03:00

сша

европа

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017831.html

сша

европа

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Варвара Скокшина

сша, европа, дмитрий медведев, в мире