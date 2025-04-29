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В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
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11:44 29.04.2025 (обновлено: 12:11 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ssha-2014008867.html
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2025
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев
Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:44:00+03:00
2025-04-29T12:11:00+03:00
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европа
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014017831.html
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сша, европа, дмитрий медведев, в мире
США, Европа, Дмитрий Медведев, В мире
В отношениях России и Европы пройдена точка невозврата, заявил Медведев

Медведев: руководство США отличается от измельчавших европейских политиков

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Нынешнее руководство США отличается от европейских политиков, которые измельчали, в отношениях с Европой пройдена точка невозврата, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Хочу сказать, что нынешнее руководство США, а мы их разных тоже знаем, в этом смысле отличается от европейцев", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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