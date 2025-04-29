https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2014184060.html

Спецоперация, 29 апреля: освобождение Дорошовки в Харьковской области

Спецоперация, 29 апреля: освобождение Дорошовки в Харьковской области - РИА Новости, 29.04.2025

Спецоперация, 29 апреля: освобождение Дорошовки в Харьковской области

Российские подразделения группировки войск "Запад" освободили Дорошовку в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:32:00+03:00

2025-04-29T19:32:00+03:00

2025-04-29T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Запад" освободили Дорошовку в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Противник за сутки потерял на разных направлениях СВО до 1385 военнослужащих, следует из сводки российского военного ведомства. По данным Минобороны РФ, российские ВКС сбили украинский Су-27. Накануне о потере самолета заявляли воздушные силы Украины, обстоятельства не уточняли, но ссылались на "человеческий фактор". Кроме того, средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России в своей сводке. Поиск компромисса по урегулированиюПрезидент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic выразил уверенность, что Украина очень скоро будет "сокрушена", а он пытается спасти эту страну. Трамп напомнил, что в годы своего первого президентского срока "дал" Киеву противотанковые управляемые ракеты Javelin. Он также согласился с тем, что Украина в ходе нынешнего конфликта может потерять еще больше территорий, однако не стал обещать Киеву больше поставок американских вооружений. Президент США при этом упомянул, что существует множество видов оружия помимо "оружия с пулями". В качестве примеров он назвал "оружие с санкциями" и "оружие с банкингом". Трамп также заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но может потенциально перерасти в третью мировую войну. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, то мир бы "оказался в третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения, пока Трамп "не потерял терпение". В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что недели переговоров по Украине привели к пониманию того, что необходимо для достижения мира. Инцидент в Запорожской областиВ Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что в Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. По словам Балицкого, автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд. Транспортное средство зацепило осколками, в результате выбиты задние окна, противник обстрелял территорию. Балицкий уточнил, что пострадал один подросток 2007 года рождения, он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой. Похороны генерала МоскаликаЦеремония прощания с заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом состоялась на территории мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах, сообщили в Минобороны РФ. Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. Российское оборонное ведомство уточнило, что в церемонии прощания с Москаликом приняли участие руководящий состав Минобороны России и Генштаба ВС РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны Вооруженных Сил РФ. В ведомстве отметили, что Москалик прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 2002-2005 годах он выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии, затем участвовал в урегулировании сирийского кризиса. С 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. С началом спецоперации он руководил дежурной сменой группы боевого управления Генштаба ВС РФ.

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https://ria.ru/20250429/evropa-2014070833.html

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Наталья Макарова

россия, украина, сша, дональд трамп, евгений балицкий, майк уолтц, воздушно-космические силы россии, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, су-27