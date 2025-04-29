https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962531.html

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 29.04.2025

Экипаж Су-34 нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:14:00+03:00

2025-04-29T05:14:00+03:00

2025-04-29T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013962167.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34