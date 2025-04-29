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Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 29.04.2025 (обновлено: 05:02 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.04.2025
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сумская область
россия
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в интересах группировки войск", - сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили, что ВСУ ведет накопление сил в лесном массиве на территории Сумской области для дальнейших активных боевых действий. "Расчет гаубицы Д-20, получив задачу на уничтожение скопления живой силы ВСУ в лесном массиве, с помощью корректировки расчетом БПЛА нанес удары по выявленным целям. Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также – детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250429/vsu-2013956881.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области

Минобороны: десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в интересах группировки войск", - сообщили в Минобороны.
Разведчики обнаружили, что ВСУ ведет накопление сил в лесном массиве на территории Сумской области для дальнейших активных боевых действий.
"Расчет гаубицы Д-20, получив задачу на уничтожение скопления живой силы ВСУ в лесном массиве, с помощью корректировки расчетом БПЛА нанес удары по выявленным целям. Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также – детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов", - пояснили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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