https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html

Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области

Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.04.2025

Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области

Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:01:00+03:00

2025-04-29T05:01:00+03:00

2025-04-29T05:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в интересах группировки войск", - сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили, что ВСУ ведет накопление сил в лесном массиве на территории Сумской области для дальнейших активных боевых действий. "Расчет гаубицы Д-20, получив задачу на уничтожение скопления живой силы ВСУ в лесном массиве, с помощью корректировки расчетом БПЛА нанес удары по выявленным целям. Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также – детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250429/vsu-2013956881.html

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сумская область, россия, вооруженные силы украины