https://ria.ru/20250429/spetsoperatsiya-2013961665.html
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.04.2025
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:01:00+03:00
2025-04-29T05:01:00+03:00
2025-04-29T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад боеприпасов в Сумской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в интересах группировки войск", - сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили, что ВСУ ведет накопление сил в лесном массиве на территории Сумской области для дальнейших активных боевых действий. "Расчет гаубицы Д-20, получив задачу на уничтожение скопления живой силы ВСУ в лесном массиве, с помощью корректировки расчетом БПЛА нанес удары по выявленным целям. Средствами объективного контроля было зафиксировано поражение района размещения личного состава ВСУ, а также – детонация с последующим возгоранием в месте хранения боеприпасов", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250429/vsu-2013956881.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области
Минобороны: десантники нанесли удар по скоплению ВСУ в Сумской области