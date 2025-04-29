Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/spasateli-2014150915.html
Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве
Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве - РИА Новости, 29.04.2025
Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве
Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:47:00+03:00
2025-04-29T17:47:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014119921_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_c3ff3f77ef51f4961a1779da9815b23c.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов... В этом сезоне с 1 мая к патрулированию приступят спасатели на мотоциклах... Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - рассказал Бирюков. Он отметил, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
https://ria.ru/20250428/moskva-2013798890.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014119921_439:0:1506:800_1920x0_80_0_0_0e1e9ded5ec9052867c399882df14115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве

Заммэра Бирюков: спасатели на мотоциклах начнут патрулировать в Москве 1 мая

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыСпасатели на мотоциклах патрулируют во всех административных округах Москвы
Спасатели на мотоциклах патрулируют во всех административных округах Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов... В этом сезоне с 1 мая к патрулированию приступят спасатели на мотоциклах... Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - рассказал Бирюков.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Москве в 2025 году построят и реконструируют 157 километров газопроводов
28 апреля, 12:07
Он отметил, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала