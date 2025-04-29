https://ria.ru/20250429/spasateli-2014150915.html

Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве

Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве - РИА Новости, 29.04.2025

Бирюков: мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве

Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:47:00+03:00

2025-04-29T17:47:00+03:00

2025-04-29T17:47:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию во всех административных округах столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов... В этом сезоне с 1 мая к патрулированию приступят спасатели на мотоциклах... Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут совершать регулярный объезд административных округов. В их маршруты входят лесопарковые территории и зоны отдыха", - рассказал Бирюков. Он отметил, что благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.

https://ria.ru/20250428/moskva-2013798890.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков