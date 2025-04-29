https://ria.ru/20250429/sobjanin-2015078363.html

Собянин осмотрел ход строительства трамвайной линии на проспекте Сахарова

Собянин осмотрел ход строительства трамвайной линии на проспекте Сахарова - РИА Новости, 05.05.2025

Собянин осмотрел ход строительства трамвайной линии на проспекте Сахарова

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход строительства трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, которая соединит большую трамвайную сеть -... РИА Новости, 05.05.2025

2025-04-29T15:22:00+03:00

2025-04-29T15:22:00+03:00

2025-05-05T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход строительства трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, которая соединит большую трамвайную сеть - новые маршруты охватят 19 районов Москвы и сделают транспортную доступность жителей центра, юга, северо-востока и востока столицы значительно лучше. "Продолжаем развивать трамвайную сеть Москвы. Приступили к большому сложному проекту - на проспекте Сахарова прокладываются трамвайные пути, которые соединят большую трамвайную сеть юга города, центра, северо-востока и востока Москвы", - сказал Собянин во время осмотра. По его словам, новые трамвайные маршруты охватят 19 районов Москвы и сделают транспортную доступность жителей этих районов значительно лучше. "Появятся новые маршруты. Площадь Трех вокзалов трамвайными путями соединится с Павелецким вокзалом. Получаем дополнительную такую серьезную транспортную инфраструктуру. По сути дела, это новые трамвайные диаметры по типу (Московских) Центральных диаметров на железной дороге", - отметил мэр. Он подчеркнул, что трамвай продолжает возрождаться и давать новые и новые варианты передвижения: комфортного, быстрого и практически бесшумного. Как сообщили в столичной мэрии, завершить строительство трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова планируется до конца 2025 года. В материалах уточняется, что новая линия на проспекте Академика Сахарова соединит действующие трамвайные пути и позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута общей протяжённостью порядка 59 километров, которые свяжут 19 районов Москвы: 39 от метро "Университет" до МЦД Новогиреево (за счёт объединения действующих маршрутов 37 и 39) - длина маршрута составит 30,9 километра, и 3 от метро "Чертановская" до Метрогородка (за счёт объединения маршрутов 3 и 13) - длина маршрута составит 27,8 километра. Новые маршруты будут обслуживать современные трёхсекционные вагоны "Витязь-Москва", а также односекционные вагоны нового поколения. Движение на участке будет организовано на автономном ходу без контактной сети, отмечается в сообщении. Благодаря новым маршрутам более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получат порядка 2 миллиона жителей Юго-Западного, Южного, Восточного и Центрального административных округов - время в пути для них сократится до 1,5 раз, сообщили в мэрии. Там добавили, что комфортнее станет путь и для порядка 40 тысяч сотрудников многочисленных административных и финансовых учреждений, а также бизнес-структур, расположенных в районе проспекта Академика Сахарова. В мэрии уточнили, что при строительстве трамвайной линии применяется технология бесшовной укладки путей без стыков на усиленном монолитном основании, используются специальные виброизолирующие маты. Благодаря этому трамваи на новых путях будут двигаться тихо и плавно. Новые пути создаются на обособленном полотне и будут отделены от проезжей части, что обеспечит бесперебойное движение трамваев. В ходе работ будет реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть, в том числе в районе примыкания улицы Маши Порываевой к Каланчёвской улице и Комсомольской площади, вблизи пересечения проспекта Академика Сахарова со Сретенским бульваром (Тургеневская площадь). В рамках озеленения высадят порядка 200 деревьев, разобьют 13,7 тысячи квадратных метров газонов. После ввода в эксплуатацию новых трамвайных путей автомобильное движение по проспекту Академика Сахарова будет организовано по трем полосам в каждую сторону. В настоящее время на объекте работают 200 человек и 41 единица техники. На текущий момент в основном завершена перекладка и реконструкция подземных коммуникаций. Строители приступили к укладке трамвайного полотна. Протяжённость трамвайных путей в Москве составляет порядка 430 километров, из них 82% отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне, напомнили в мэрии. В столице действуют 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно совершают порядка 750 тысяч поездок - по сравнению с 2023 годом пассажиропоток вырос на 20%. В 2025-2026 годах в городской парк поступят еще 100 современных односекционных трамваев нового поколения - все они придут в обновлённое депо им. Апакова. Это позволит завершить обновление парка трамваев. -0-

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