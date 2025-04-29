https://ria.ru/20250429/slovakija-2014119663.html

Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву

Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву - РИА Новости, 29.04.2025

Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву

Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:37:00+03:00

2025-04-29T16:37:00+03:00

2025-04-29T16:37:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны, сообщила депутат словацкого парламента Зузана Плевикова. "Европейская прокуратура начала расследование передачи военного материала Украине во время работы Ярослава Надя министром обороны Словакии. Расследование основано на подозрении в совершении преступлений, включая нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза", - написала Плевикова на своей странице в социальной сети Facebook*.Она сообщила, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине. "Так что не только в Словакии на него подано заявление, но и на европейском уровне против него начато уголовное преследование. Поэтому Ярослав Надь такой нервный", - заключила Плевикова. В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. В настоящее время правоохранительные органы со своей стороны проверяют законность оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html

https://ria.ru/20250214/slovakija-1999419343.html

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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо