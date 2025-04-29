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Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву - РИА Новости, 29.04.2025
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16:37 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/slovakija-2014119663.html
Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву
Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву - РИА Новости, 29.04.2025
Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву
Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:37:00+03:00
2025-04-29T16:37:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны, сообщила депутат словацкого парламента Зузана Плевикова. &quot;Европейская прокуратура начала расследование передачи военного материала Украине во время работы Ярослава Надя министром обороны Словакии. Расследование основано на подозрении в совершении преступлений, включая нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза&quot;, - написала Плевикова на своей странице в социальной сети Facebook*.Она сообщила, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине. "Так что не только в Словакии на него подано заявление, но и на европейском уровне против него начато уголовное преследование. Поэтому Ярослав Надь такой нервный", - заключила Плевикова. В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. В настоящее время правоохранительные органы со своей стороны проверяют законность оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо
Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Киеву

Депутат Плевикова: ЕС расследует передачу Словакией военной техники Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны, сообщила депутат словацкого парламента Зузана Плевикова.
«

"Европейская прокуратура начала расследование передачи военного материала Украине во время работы Ярослава Надя министром обороны Словакии. Расследование основано на подозрении в совершении преступлений, включая нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза", - написала Плевикова на своей странице в социальной сети Facebook*.

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Она сообщила, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине.
«
"Так что не только в Словакии на него подано заявление, но и на европейском уровне против него начато уголовное преследование. Поэтому Ярослав Надь такой нервный", - заключила Плевикова.
В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. В настоящее время правоохранительные органы со своей стороны проверяют законность оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах.
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В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Глава МВД сообщал, что следователи проверят действия бывшего руководства министерства обороны страны и других членов бывшего правительства, решения которых сделали возможным передачу Украине дорогостоящей военной техники.
Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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