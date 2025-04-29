Системы охраны для железной дороги предложили поставлять из Пензы в Ташкент
Мельниченко предложил наладить поставки инженерных охранных систем в Ташкент
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства для АО "Узбекские железные дороги".
«
"Предложил главному инженеру железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" Шарафиддину Тахировичу Кадирову наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства. Любому стратегическому предприятию, особенно в транспортной сфере, необходимо обеспечение безопасности. Наш регион - признанный лидер производства инженерных средств и систем охраны. Пензенская область занимает более 60% российского рынка. Познакомил Шарафиддина Тахировича с руководством компании "Цесис", которая уже почти четверть века обеспечивает средствами и системами охраны государственные границы и стратегические корпорации", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба правительства области, губернатор провел рабочую встречу с Кадировым на на площадке международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.
"Компания "Цесис" может поставлять для железнодорожной инфраструктуры Узбекистана заградительные средства охраны – шлагбаумы и противотаранные системы. Еще предлагаем поставлять комплектующие, чтобы производство шло на территории Республики Узбекистан", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что регион также готов поставлять железнодорожной отрасли Узбекистана оборудование для дезинфекции. Пресс-служба со ссылкой на слова Кадирова отмечает, что есть все предпосылки для продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.
Пензенская компания "Цесис" в последние три года вышла на рынок СНГ, ее охранными системами ежемесячно оборудуется более 100 километров периметра различных объектов.