https://ria.ru/20250429/sistemy-2014213572.html

Системы охраны для железной дороги предложили поставлять из Пензы в Ташкент

Системы охраны для железной дороги предложили поставлять из Пензы в Ташкент - РИА Новости, 29.04.2025

Системы охраны для железной дороги предложили поставлять из Пензы в Ташкент

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства для АО "Узбекские железные... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:31:00+03:00

2025-04-29T22:31:00+03:00

2025-04-29T22:31:00+03:00

пензенская область

экономика

олег мельниченко

снг

ташкент

пензенская область

узбекистан

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ПЕНЗА, 29 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства для АО "Узбекские железные дороги". "Предложил главному инженеру железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" Шарафиддину Тахировичу Кадирову наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства. Любому стратегическому предприятию, особенно в транспортной сфере, необходимо обеспечение безопасности. Наш регион - признанный лидер производства инженерных средств и систем охраны. Пензенская область занимает более 60% российского рынка. Познакомил Шарафиддина Тахировича с руководством компании "Цесис", которая уже почти четверть века обеспечивает средствами и системами охраны государственные границы и стратегические корпорации", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Как уточняет пресс-служба правительства области, губернатор провел рабочую встречу с Кадировым на на площадке международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. "Компания "Цесис" может поставлять для железнодорожной инфраструктуры Узбекистана заградительные средства охраны – шлагбаумы и противотаранные системы. Еще предлагаем поставлять комплектующие, чтобы производство шло на территории Республики Узбекистан", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что регион также готов поставлять железнодорожной отрасли Узбекистана оборудование для дезинфекции. Пресс-служба со ссылкой на слова Кадирова отмечает, что есть все предпосылки для продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. Пензенская компания "Цесис" в последние три года вышла на рынок СНГ, ее охранными системами ежемесячно оборудуется более 100 километров периметра различных объектов.

ташкент

пензенская область

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, олег мельниченко, снг, ташкент, пензенская область, узбекистан