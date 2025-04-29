На северо-востоке Сирии активизировались террористы ИГ*
СДС усилили свои позиции в Дейр-эз-Зоре для противодействия атакам ИГ
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) усилили свои позиции и увеличили количество патрулей в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии для противодействия атакам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), сообщается в заявлении СДС, опубликованном на официальных страницах в социальных сетях.
"В условиях систематических террористических действий наши силы на различных направлениях усилили свои меры безопасности и патрули в регионе на фоне активизации деятельности террористических ячеек и общего повышения террористической активности в Сирии, в частности, в Дейр-эз-Зор, где террористическая группировка ИГ* стремится достичь стабильного уровня террористических операций, нацеленных на военных, административные объекты и общественные мероприятия", - написано в заявлении.
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В коммюнике СДС подтвердили готовность своих сил преследовать террористов, которые пытаются дестабилизировать безопасность и стабильность, подчеркнув свою твердую приверженность защите жителей при любых обстоятельствах.
Согласно заявлению, пятеро курдских бойцов погибли в ходе отражения двух террористических атак на блокпосты СДС в поселке аль-Джазрат в западной части Дейр-эз-Зора и на военный автомобиль в поселке Зибан на востоке. "Эти атаки были частью серии организованных террористических операций, осуществленных террористической группировкой ИГ* в Дейр-эз-Зор за последние два дня", - отмечается в заявлении.
* запрещена в РФ