https://ria.ru/20250429/siriya-2014084799.html

На северо-востоке Сирии активизировались террористы ИГ*

На северо-востоке Сирии активизировались террористы ИГ* - РИА Новости, 29.04.2025

На северо-востоке Сирии активизировались террористы ИГ*

Курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) усилили свои позиции и увеличили количество патрулей в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии для противодействия атакам... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:23:00+03:00

2025-04-29T15:23:00+03:00

2025-04-29T15:23:00+03:00

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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) усилили свои позиции и увеличили количество патрулей в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии для противодействия атакам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ), сообщается в заявлении СДС, опубликованном на официальных страницах в социальных сетях. "В условиях систематических террористических действий наши силы на различных направлениях усилили свои меры безопасности и патрули в регионе на фоне активизации деятельности террористических ячеек и общего повышения террористической активности в Сирии, в частности, в Дейр-эз-Зор, где террористическая группировка ИГ* стремится достичь стабильного уровня террористических операций, нацеленных на военных, административные объекты и общественные мероприятия", - написано в заявлении. В коммюнике СДС подтвердили готовность своих сил преследовать террористов, которые пытаются дестабилизировать безопасность и стабильность, подчеркнув свою твердую приверженность защите жителей при любых обстоятельствах. Согласно заявлению, пятеро курдских бойцов погибли в ходе отражения двух террористических атак на блокпосты СДС в поселке аль-Джазрат в западной части Дейр-эз-Зора и на военный автомобиль в поселке Зибан на востоке. "Эти атаки были частью серии организованных террористических операций, осуществленных террористической группировкой ИГ* в Дейр-эз-Зор за последние два дня", - отмечается в заявлении.* запрещена в РФ

https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html

https://ria.ru/20250306/sirija-2003439198.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, россия, сирийские демократические силы, исламское государство*