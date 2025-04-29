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В Белгородской области построят и отремонтируют 23 школы и детских сада
В Белгородской области построят и отремонтируют 23 школы и детских сада - РИА Новости, 29.04.2025
В Белгородской области построят и отремонтируют 23 школы и детских сада
Власти Белгородской области не намерены снижать темпы строительства и ремонта школ и детских садов, в этом году будет возведено и приведено в порядок 23 таких... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:31:00+03:00
2025-04-29T21:31:00+03:00
2025-04-29T21:31:00+03:00
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области не намерены снижать темпы строительства и ремонта школ и детских садов, в этом году будет возведено и приведено в порядок 23 таких объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями. "В 2025 году в Белгородской области будет построено и отремонтировано 23 школы и детских сада", - сказал Гладков. Среди наиболее значимых объектов он отметил школу №4 в городе Строителе Яковлевского округа, школы в микрорайоне "Стрелецкое-23", ИЖС "Юго-Западный 1", детский сад в посёлке Дубовое Белгородского района, а также детский сад в городе Бирюче Красногвардейского района. "Школы, которые мы строим, с моей точки зрения — это лучшие школы в стране. Гости приезжают и думают, что это частная школа. Мы уже девять таких школ построили. Дошкольное обучение, школа, вуз, работа — именно такую цепочку мы выстраиваем. Будем стараться и дальше не снижать темпы этой работы", — подчеркнул глава региона. За последние четыре года в Белгородской области построили и отремонтировали 215 школ и детских садов. В новых или обновлённых образовательных учреждениях обучаются порядка 70 тысяч детей, что составляет четверть от общего числа, добавили в региональном правительстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Красногвардейский район, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области построят и отремонтируют 23 школы и детских сада
В Белгородской области построят и отремонтируют 23 школы и детских сада в 2025 г
БЕЛГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области не намерены снижать темпы строительства и ремонта школ и детских садов, в этом году будет возведено и приведено в порядок 23 таких объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями.
«
"В 2025 году в Белгородской области
будет построено и отремонтировано 23 школы и детских сада", - сказал Гладков
.
Среди наиболее значимых объектов он отметил школу №4 в городе Строителе Яковлевского округа, школы в микрорайоне "Стрелецкое-23", ИЖС "Юго-Западный 1", детский сад в посёлке Дубовое Белгородского района
, а также детский сад в городе Бирюче Красногвардейского района
.
"Школы, которые мы строим, с моей точки зрения — это лучшие школы в стране. Гости приезжают и думают, что это частная школа. Мы уже девять таких школ построили. Дошкольное обучение, школа, вуз, работа — именно такую цепочку мы выстраиваем. Будем стараться и дальше не снижать темпы этой работы", — подчеркнул глава региона.
За последние четыре года в Белгородской области построили и отремонтировали 215 школ и детских садов. В новых или обновлённых образовательных учреждениях обучаются порядка 70 тысяч детей, что составляет четверть от общего числа, добавили в региональном правительстве.