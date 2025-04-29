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Школа в Пскове запретила видеорегистраторы - РИА Новости, 29.04.2025
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06:29 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/shkola-2013965136.html
Школа в Пскове запретила видеорегистраторы
Школа в Пскове запретила видеорегистраторы - РИА Новости, 29.04.2025
Школа в Пскове запретила видеорегистраторы
Директор псковской школы запретил в учреждении видеорегистраторы после того, как мать отправляла своего ребенка на учебу с нагрудной камерой, данное решение... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:29:00+03:00
2025-04-29T06:29:00+03:00
псков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор псковской школы запретил в учреждении видеорегистраторы после того, как мать отправляла своего ребенка на учебу с нагрудной камерой, данное решение было безуспешно оспорено в суде, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что директору школы в Пскове поступила коллективная жалоба родителей одного из пятых классов на ученика, который пришел в школу с нагрудным видеорегистратором, фиксирующим происходящее в течение всего учебного дня. Они указали, что такое положение дел нарушает права детей. Директором школы был издан приказ, фактически запрещающий ношение видеорегистратора в учреждении. В суд обратилась мать ученика с требованием признать приказ недействующим. По её словам, она снабдила ребенка видеорегистратором, так как он сталкивался "с неоднократными нарушениями прав и законных интересов со стороны одноклассников и педагогического состава, в результате чего ему причинены телесные повреждения, психологическая травма". Суд в Пскове пришел к выводу, что ведение непрерывной видеосъёмки в период обучения противоречит нормам закона об образовании. Кроме того, сбор персональных данных посредством видеосъемки может происходить только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. В удовлетворении исковых требований было отказано, решение вступило в силу в конце марта.
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псков
Псков
Школа в Пскове запретила видеорегистраторы

Школа в Пскове запретила видеорегистраторы из-за ребенка с нагрудной камерой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор псковской школы запретил в учреждении видеорегистраторы после того, как мать отправляла своего ребенка на учебу с нагрудной камерой, данное решение было безуспешно оспорено в суде, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что директору школы в Пскове поступила коллективная жалоба родителей одного из пятых классов на ученика, который пришел в школу с нагрудным видеорегистратором, фиксирующим происходящее в течение всего учебного дня. Они указали, что такое положение дел нарушает права детей.
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Директором школы был издан приказ, фактически запрещающий ношение видеорегистратора в учреждении. В суд обратилась мать ученика с требованием признать приказ недействующим.
По её словам, она снабдила ребенка видеорегистратором, так как он сталкивался "с неоднократными нарушениями прав и законных интересов со стороны одноклассников и педагогического состава, в результате чего ему причинены телесные повреждения, психологическая травма".
Суд в Пскове пришел к выводу, что ведение непрерывной видеосъёмки в период обучения противоречит нормам закона об образовании. Кроме того, сбор персональных данных посредством видеосъемки может происходить только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. В удовлетворении исковых требований было отказано, решение вступило в силу в конце марта.
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