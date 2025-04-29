https://ria.ru/20250429/shkola-2013965136.html

Школа в Пскове запретила видеорегистраторы

Школа в Пскове запретила видеорегистраторы - РИА Новости, 29.04.2025

Школа в Пскове запретила видеорегистраторы

Директор псковской школы запретил в учреждении видеорегистраторы после того, как мать отправляла своего ребенка на учебу с нагрудной камерой, данное решение... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:29:00+03:00

2025-04-29T06:29:00+03:00

2025-04-29T06:29:00+03:00

псков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Директор псковской школы запретил в учреждении видеорегистраторы после того, как мать отправляла своего ребенка на учебу с нагрудной камерой, данное решение было безуспешно оспорено в суде, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что директору школы в Пскове поступила коллективная жалоба родителей одного из пятых классов на ученика, который пришел в школу с нагрудным видеорегистратором, фиксирующим происходящее в течение всего учебного дня. Они указали, что такое положение дел нарушает права детей. Директором школы был издан приказ, фактически запрещающий ношение видеорегистратора в учреждении. В суд обратилась мать ученика с требованием признать приказ недействующим. По её словам, она снабдила ребенка видеорегистратором, так как он сталкивался "с неоднократными нарушениями прав и законных интересов со стороны одноклассников и педагогического состава, в результате чего ему причинены телесные повреждения, психологическая травма". Суд в Пскове пришел к выводу, что ведение непрерывной видеосъёмки в период обучения противоречит нормам закона об образовании. Кроме того, сбор персональных данных посредством видеосъемки может происходить только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. В удовлетворении исковых требований было отказано, решение вступило в силу в конце марта.

https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html

https://ria.ru/20250428/nglu-2013885670.html

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псков