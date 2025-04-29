https://ria.ru/20250429/samolet-2014159790.html
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам - РИА Новости, 29.04.2025
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам
Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:06:00+03:00
2025-04-29T18:06:00+03:00
2025-04-29T18:06:00+03:00
москва
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014158549_567:957:2506:2048_1920x0_80_0_0_f01e07f170cf508dc622af4c88c05b6e.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "У нас есть договоренности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности, и здесь есть тоже над чем работать - и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам и так далее", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014152272.html
москва
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014158549_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2860a5d6ddff1ec3518dd04898359ff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, союзное государство
Москва, Минск, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Союзное государство
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам
Путин: Москва и Минск могут работать вместе по среднемагистральным самолетам