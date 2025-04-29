Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/samolet-2014159790.html
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам - РИА Новости, 29.04.2025
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам
Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:06:00+03:00
2025-04-29T18:06:00+03:00
москва
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
белоруссия
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014158549_567:957:2506:2048_1920x0_80_0_0_f01e07f170cf508dc622af4c88c05b6e.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "У нас есть договоренности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности, и здесь есть тоже над чем работать - и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам и так далее", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии.
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014152272.html
москва
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014158549_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2860a5d6ddff1ec3518dd04898359ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, союзное государство
Москва, Минск, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Союзное государство
Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам

Путин: Москва и Минск могут работать вместе по среднемагистральным самолетам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"У нас есть договоренности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности, и здесь есть тоже над чем работать - и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам и так далее", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Лукашенко: все решения Москвы и Минска направлены на единство народов
Вчера, 17:50
 
МоскваМинскРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала