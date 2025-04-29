https://ria.ru/20250429/samolet-2014159790.html

Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам

Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам - РИА Новости, 29.04.2025

Путин рассказал о кооперации с Белоруссией по среднемагистральным самолетам

Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:06:00+03:00

2025-04-29T18:06:00+03:00

2025-04-29T18:06:00+03:00

москва

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союзное государство

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Москва и Минск могут совместно работать в авиастроении, в том числе развивать кооперацию в части создания среднемагистральных самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "У нас есть договоренности по авиастроению. Вам удалось сохранить часть авиационной промышленности, и здесь есть тоже над чем работать - и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам и так далее", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии.

https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014152272.html

москва

минск

россия

белоруссия

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москва, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, союзное государство