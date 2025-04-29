https://ria.ru/20250429/rossiya-2014202937.html

Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.04.2025

Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Нью-Йорке, передает сирийское агентство SANA. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:04:00+03:00

2025-04-29T21:04:00+03:00

2025-04-29T21:04:00+03:00

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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Нью-Йорке, передает сирийское агентство SANA. "Министр иностранных дел и по делам эмигрантов господин Асаад аш-Шибани встретился в Нью-Йорке с господином Василием Небензей, постоянным представителем России при ООН",- пишет агентство. На территории штаб квартиры ООН в Нью-Йорке 25 апреля был поднят новый государственный флаг Сирии наряду с флагами других государств. Аш-Шибани в свою очередь, выступая перед Совбезом ООН в тот день, заявил, что сирийские власти координируются с международным сообществом в вопросах борьбы с терроризмом и химического оружия и призвал оказать давление на Израиль для прекращения атак против Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html

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