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Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке - РИА Новости, 29.04.2025
Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Нью-Йорке, передает сирийское агентство SANA. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:04:00+03:00
2025-04-29T21:04:00+03:00
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Нью-Йорке, передает сирийское агентство SANA. "Министр иностранных дел и по делам эмигрантов господин Асаад аш-Шибани встретился в Нью-Йорке с господином Василием Небензей, постоянным представителем России при ООН",- пишет агентство. На территории штаб квартиры ООН в Нью-Йорке 25 апреля был поднят новый государственный флаг Сирии наряду с флагами других государств. Аш-Шибани в свою очередь, выступая перед Совбезом ООН в тот день, заявил, что сирийские власти координируются с международным сообществом в вопросах борьбы с терроризмом и химического оружия и призвал оказать давление на Израиль для прекращения атак против Сирии.
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В мире, Сирия, Нью-Йорк (город), Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии в Нью-Йорке
SANA: Небензя провел переговоры с главой МИД Сирии аш-Шибани в Нью-Йорке