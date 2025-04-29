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Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 29.04.2025
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00:04 29.04.2025 (обновлено: 01:10 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013952111.html
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 29.04.2025
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей
Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:04:00+03:00
2025-04-29T01:10:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
томская область
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция к росту, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, привились от энцефалита с начала года 1,9 миллиона человек, при этом 29,8 тысячи обратились к врачам из-за укусов клещей. В Роспотребнадзоре в связи с этим констатировали обычный для весны рост обращений.Чаще всего из-за этой проблемы к врачам обращались жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, Татарстана и Алтая. Специалисты провели акарицидную обработку более 53,7 тысячи гектаров, к открытию детских летних лагерей планируется обработать 40,6 тысячи гектаров. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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россия
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общество, здоровье - общество, россия, томская область, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Томская область, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: более 29,8 тысячи россиян пострадали от укусов клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция к росту, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, привились от энцефалита с начала года 1,9 миллиона человек, при этом 29,8 тысячи обратились к врачам из-за укусов клещей. В Роспотребнадзоре в связи с этим констатировали обычный для весны рост обращений.
Чаще всего из-за этой проблемы к врачам обращались жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, Татарстана и Алтая.
Специалисты провели акарицидную обработку более 53,7 тысячи гектаров, к открытию детских летних лагерей планируется обработать 40,6 тысячи гектаров. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта, 02:48
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТомская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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