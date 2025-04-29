https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2013952111.html

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей - РИА Новости, 29.04.2025

Роспотребнадзор сообщил о росте числа обращений из-за укусов клещей

Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:04:00+03:00

2025-04-29T00:04:00+03:00

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общество

здоровье - общество

россия

томская область

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Свыше 29,8 тысячи россиян обратились в медорганизации из-за укусов клещей с начала сезона их активности, наблюдается обычная для весеннего эпидпериода тенденция к росту, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, привились от энцефалита с начала года 1,9 миллиона человек, при этом 29,8 тысячи обратились к врачам из-за укусов клещей. В Роспотребнадзоре в связи с этим констатировали обычный для весны рост обращений.Чаще всего из-за этой проблемы к врачам обращались жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, Татарстана и Алтая. Специалисты провели акарицидную обработку более 53,7 тысячи гектаров, к открытию детских летних лагерей планируется обработать 40,6 тысячи гектаров. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

россия

томская область

республика татарстан (татарстан)

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общество, здоровье - общество, россия, томская область, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)