https://ria.ru/20250429/putin-2014146455.html
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:38:00+03:00
2025-04-29T17:38:00+03:00
2025-04-29T17:50:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая."Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.), еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь в Волгограде, на священной для всех нас сталинградской земле, вместе с нами отмечаете эту славную победу. Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств, 9 мая", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии.
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москва, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, В мире
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая
Путин заявил, что рассчитывает увидеть Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая