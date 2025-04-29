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Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:38 29.04.2025 (обновлено: 17:50 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/putin-2014146455.html
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:38:00+03:00
2025-04-29T17:50:00+03:00
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александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая."Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.), еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь в Волгограде, на священной для всех нас сталинградской земле, вместе с нами отмечаете эту славную победу. Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств, 9 мая", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии.
https://ria.ru/20250429/putin-2014129594.html
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москва, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, В мире
Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая

Путин заявил, что рассчитывает увидеть Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая.
"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.), еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь в Волгограде, на священной для всех нас сталинградской земле, вместе с нами отмечаете эту славную победу. Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств, 9 мая", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии.
Путин рассказал, о чем вспоминал вместе с Лукашенко во время поездки по Волгограду - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин и Лукашенко во время поездки по Волгограду вспоминали героев войны
Вчера, 17:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияВ мире
 
 
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