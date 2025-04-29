https://ria.ru/20250429/putin-2014146455.html

Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая

Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2025

Путин пригласил Лукашенко в Москву на 9 мая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:38:00+03:00

2025-04-29T17:38:00+03:00

2025-04-29T17:50:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает увидеть президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на торжествах 9 мая."Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.), еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь в Волгограде, на священной для всех нас сталинградской земле, вместе с нами отмечаете эту славную победу. Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств, 9 мая", - сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии.

https://ria.ru/20250429/putin-2014129594.html

москва

белоруссия

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москва, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия, в мире