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Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:23 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014135713.html
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы
Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:23:00+03:00
2025-04-29T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
волгоград
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на Параде Победы по Красной Площади", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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россия, волгоград, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волгоград, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы

Путин: в РФ ждут расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Параде Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
 Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на Параде Победы по Красной Площади", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
Вчера, 16:20
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВолгоградМоскваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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