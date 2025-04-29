https://ria.ru/20250429/putin-2014135713.html
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы
Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:23:00+03:00
2025-04-29T17:23:00+03:00
2025-04-29T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
волгоград
москва
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на Параде Победы по Красной Площади", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоград, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волгоград, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы
Путин: в РФ ждут расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Параде Победы