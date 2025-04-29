https://ria.ru/20250429/putin-2014135713.html

Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы

Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы - РИА Новости, 29.04.2025

Путин пригласил расчеты стран-участниц форума в Волгограде на Парад Победы

Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:23:00+03:00

2025-04-29T17:23:00+03:00

2025-04-29T17:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

волгоград

москва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что воинские расчеты многих стран-участниц форума в Волгограде примут участие в параде в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на Параде Победы по Красной Площади", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее". Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

россия

волгоград

москва

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Наталья Макарова

россия, волгоград, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне