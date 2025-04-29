https://ria.ru/20250429/putin-2014123944.html
Путин назвал шествие "Бессмертного полка" данью памяти павшим
Путин назвал шествие "Бессмертного полка" данью памяти павшим - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал шествие "Бессмертного полка" данью памяти павшим
Мероприятия в СНГ, включающие ставшее поистине всенародным шествие "Бессмертный полк", являются данью памяти павшим и выражением признательности ветеранам... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:47:00+03:00
2025-04-29T16:47:00+03:00
2025-04-29T16:48:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Мероприятия в СНГ, включающие ставшее поистине всенародным шествие "Бессмертный полк", являются данью памяти павшим и выражением признательности ветеранам Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник. "Как известно, нынешний год объявлен в содружестве Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Во многих странах (СНГ - ред.) проходят памятные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, включающие уже ставшее поистине всенародным шествие "Бессмертный полк". Для нас это дань памяти нашим павшим солдатам в период войны, выражение глубокой признательности ветеранам, поколению победителей, нашим отцам, дедам и прадедам", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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россия, волгоград, владимир путин, снг, акция "бессмертный полк", в мире
Россия, Волгоград, Владимир Путин, СНГ, Акция "Бессмертный полк", В мире
Путин назвал шествие "Бессмертного полка" данью памяти павшим
Путин: шествие "Бессмертного полка" в СНГ является данью памяти павшим солдатам