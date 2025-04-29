https://ria.ru/20250429/putin-2014119377.html

Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР

Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР - РИА Новости, 29.04.2025

Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР

Президент России Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:37:00+03:00

2025-04-29T16:37:00+03:00

2025-04-29T16:37:00+03:00

россия

волгоград

ссср

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР. Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник. "Приветствую на героической, священной, без всякого преувеличения, священной для всех народов России и для всех народов бывшего Советского Союза, земле", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

россия

волгоград

ссср

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2025

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россия, волгоград, ссср, владимир путин