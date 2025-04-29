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Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР - РИА Новости, 29.04.2025
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16:37 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014119377.html
Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР
Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР
Президент России Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:37:00+03:00
2025-04-29T16:37:00+03:00
россия
волгоград
ссср
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР. Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник. "Приветствую на героической, священной, без всякого преувеличения, священной для всех народов России и для всех народов бывшего Советского Союза, земле", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html
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россия, волгоград, ссср, владимир путин
Россия, Волгоград, СССР, Владимир Путин
Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР

Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР

© РИА Новости / Светлана Самсонова | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Светлана Самсонова
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР.
Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник.
"Приветствую на героической, священной, без всякого преувеличения, священной для всех народов России и для всех народов бывшего Советского Союза, земле", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин назвал День Победы святым для россиян праздником
Вчера, 16:20
 
РоссияВолгоградСССРВладимир Путин
 
 
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