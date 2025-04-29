https://ria.ru/20250429/putin-2014118139.html

Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным

Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным - РИА Новости, 29.04.2025

Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным

Президент РФ Владимир Путин назвал успешным форум "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:35:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

2025-04-29T16:35:00+03:00

россия

волгоград

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал успешным форум "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. "Работа форума идет успешно. На его секциях состоялись дискуссии по таким значимым темам, как сохранение исторической памяти, общие нравственные и духовные ценности, воспитание молодых поколений в духе патриотизма, ответственности и верности Отечеству. Уверен, такие принципиальные подходы разделяют не только в России и Белоруссии, но и в других государствах, участниках форума", - сказал глава государства в ходе международного форума. Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

https://ria.ru/20250429/vystuplenie-2014106154.html

россия

волгоград

белоруссия

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россия, волгоград, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко