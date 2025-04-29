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Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным - РИА Новости, 29.04.2025
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16:35 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/putin-2014118139.html
Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным
Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным
Президент РФ Владимир Путин назвал успешным форум "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:35:00+03:00
2025-04-29T16:35:00+03:00
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волгоград
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал успешным форум "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. "Работа форума идет успешно. На его секциях состоялись дискуссии по таким значимым темам, как сохранение исторической памяти, общие нравственные и духовные ценности, воспитание молодых поколений в духе патриотизма, ответственности и верности Отечеству. Уверен, такие принципиальные подходы разделяют не только в России и Белоруссии, но и в других государствах, участниках форума", - сказал глава государства в ходе международного форума. Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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россия, волгоград, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Волгоград, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" успешным

Путин назвал форум "Великое наследие — общее будущее" в Волгограде успешным

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал успешным форум "Великое наследие - общее будущее", который проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
"Работа форума идет успешно. На его секциях состоялись дискуссии по таким значимым темам, как сохранение исторической памяти, общие нравственные и духовные ценности, воспитание молодых поколений в духе патриотизма, ответственности и верности Отечеству. Уверен, такие принципиальные подходы разделяют не только в России и Белоруссии, но и в других государствах, участниках форума", - сказал глава государства в ходе международного форума.
Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Путин на международном форуме в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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