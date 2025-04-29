https://ria.ru/20250429/putin-2014111767.html
Путин рассказал о принятых законах по историко-мемориальной тематике
Путин рассказал о принятых законах по историко-мемориальной тематике - РИА Новости, 29.04.2025
Путин рассказал о принятых законах по историко-мемориальной тематике
Более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике было принято в России за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:24:00+03:00
2025-04-29T16:24:00+03:00
2025-04-29T16:26:00+03:00
россия
владимир путин
волгоград
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике было принято в России за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин приехал на международный форум "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде во вторник."В России за последние годы были приняты более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике. Так, учреждены новые дни воинской славы, в честь Крымской наступательной операции в 1944 году, Ленинградской битвы. Стал более четким порядок охраны объектов культурного наследия", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".
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россия, владимир путин, волгоград, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Владимир Путин, Волгоград, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин рассказал о принятых законах по историко-мемориальной тематике
Путин: в России приняли более десяти законов по историко-мемориальной тематике