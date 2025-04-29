Оренбуржье представило промпотенциал на "Иннопром. Центральная Азия"
Оренбуржье представило промпотенциал на выставке "Иннопром. Центральная Азия"
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области/TelegramДелегация Оренбургской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Алексеей Шарыгином на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2025" в Ташкенте
Делегация Оренбургской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Алексеей Шарыгином на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2025" в Ташкенте
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегация Оренбургской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Алексеей Шарыгином представила промышленный потенциал на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2025" в Ташкенте, сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что на коллективном стенде Оренбургской области представлены различные предприятия: "Уральская Сталь", "Полимерные технологии в строительстве", "Оренбургский завод металлоконструкций", "Оренбургская региональная многоотраслевая ассоциация "Маркет-56", "Висла", "Пластик" и "Холти".
По данным пресс-службы, у Оренбургской области прочные деловые отношения с Узбекистаном. Основой экспорта из Оренбургской области в Республику Узбекистан является продукция топливно-энергетического комплекса и металлургии. За 2024 год наблюдается прирост объема экспорта черного металла и изделий из него на более чем 60% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря ежегодному участию предприятий в выставочных мероприятиях "Иннопром. Центральная Азия" расширяются торгово-экономические связи и с предприятиями из других отраслей промышленности. В 2024 году оренбургские предприятия отгрузили в республику продукты органической и неорганической и химии, смазочных материалов, трикотажные и текстильные предметы одежды и другое.
"Основой импорта из Республики Узбекистан в Оренбуржье являются хлопчатобумажные ткани, текстильные изделия. В 2024 году увеличился импорт текстильных готовых изделий (белье постельное) на 18% по сравнению с 2023 годом. Ввезено оборудование для производства пищевых продуктов", – говорится в сообщении.
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Представители дипломатических структур Республики Узбекистан в России регулярно посещают Оренбургскую область для проведения встреч с узбекской диаспорой и руководством региональных ведомств. Обсуждаются вопросы трудовой миграции, духовного воспитания, обучения иностранных студентов в вузах Оренбуржья, внешнеэкономической деятельности.
Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте 28-30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.