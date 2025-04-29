https://ria.ru/20250429/prompotentsial-2013999246.html

Оренбуржье представило промпотенциал на "Иннопром. Центральная Азия"

Оренбуржье представило промпотенциал на "Иннопром. Центральная Азия" - РИА Новости, 29.04.2025

Оренбуржье представило промпотенциал на "Иннопром. Центральная Азия"

Делегация Оренбургской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Алексеей Шарыгином представила промышленный потенциал на Международной... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:52:00+03:00

2025-04-29T10:52:00+03:00

2025-04-29T10:52:00+03:00

оренбургская область

промышленность

узбекистан

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегация Оренбургской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Алексеей Шарыгином представила промышленный потенциал на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2025" в Ташкенте, сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что на коллективном стенде Оренбургской области представлены различные предприятия: "Уральская Сталь", "Полимерные технологии в строительстве", "Оренбургский завод металлоконструкций", "Оренбургская региональная многоотраслевая ассоциация "Маркет-56", "Висла", "Пластик" и "Холти". По данным пресс-службы, у Оренбургской области прочные деловые отношения с Узбекистаном. Основой экспорта из Оренбургской области в Республику Узбекистан является продукция топливно-энергетического комплекса и металлургии. За 2024 год наблюдается прирост объема экспорта черного металла и изделий из него на более чем 60% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря ежегодному участию предприятий в выставочных мероприятиях "Иннопром. Центральная Азия" расширяются торгово-экономические связи и с предприятиями из других отраслей промышленности. В 2024 году оренбургские предприятия отгрузили в республику продукты органической и неорганической и химии, смазочных материалов, трикотажные и текстильные предметы одежды и другое. "Основой импорта из Республики Узбекистан в Оренбуржье являются хлопчатобумажные ткани, текстильные изделия. В 2024 году увеличился импорт текстильных готовых изделий (белье постельное) на 18% по сравнению с 2023 годом. Ввезено оборудование для производства пищевых продуктов", – говорится в сообщении. Представители дипломатических структур Республики Узбекистан в России регулярно посещают Оренбургскую область для проведения встреч с узбекской диаспорой и руководством региональных ведомств. Обсуждаются вопросы трудовой миграции, духовного воспитания, обучения иностранных студентов в вузах Оренбуржья, внешнеэкономической деятельности. Пятая выставка "Иннопром. Центральная Азия" проходит в Ташкенте 28-30 апреля. Организаторами экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.

https://ria.ru/20250422/solntsev-2012791845.html

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узбекистан

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

промышленность, узбекистан