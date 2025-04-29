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Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники - РИА Новости, 29.04.2025
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Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники
Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники - РИА Новости, 29.04.2025
Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники
Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В майские праздники городские службы продолжат работать в обычном режиме. Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях", - рассказал Собянин. Мэр уточнил, что москвичи в обычном режиме смогут вызвать мастера, узнать график работы городских ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счётчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета. "Напомню, найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе "Помощь" на портале mos.ru", - добавил Собянин.
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москва, сергей собянин, общество, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Общество, Россия
Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники

Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПромывка стеклянных пешеходных переходов в Москве
Промывка стеклянных пешеходных переходов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Промывка стеклянных пешеходных переходов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В майские праздники городские службы продолжат работать в обычном режиме. Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях", - рассказал Собянин.
Мэр уточнил, что москвичи в обычном режиме смогут вызвать мастера, узнать график работы городских ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счётчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета.
"Напомню, найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе "Помощь" на портале mos.ru", - добавил Собянин.
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