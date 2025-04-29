https://ria.ru/20250429/prazdniki-2013978560.html

Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники

Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники - РИА Новости, 29.04.2025

Собянин рассказал о работе московских городских служб в праздники

Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:15:00+03:00

2025-04-29T09:15:00+03:00

2025-04-29T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжат работать в обычном режиме в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В майские праздники городские службы продолжат работать в обычном режиме. Жители столицы смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, воспользоваться электронными услугами и сервисами на портале mos.ru или в городских мобильных приложениях", - рассказал Собянин. Мэр уточнил, что москвичи в обычном режиме смогут вызвать мастера, узнать график работы городских ведомств, уточнить расписание городского транспорта и режим работы парковок, передать показания счётчиков, вызвать врача на дом и оплатить счета. "Напомню, найти ответ на свой вопрос, получить инструкцию или уточнить контакты ведомства можно в разделе "Помощь" на портале mos.ru", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20250428/sobyanin-2013840694.html

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Максим Зубков

москва, сергей собянин, общество, россия