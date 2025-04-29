Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили
Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили, пострадавших нет
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Пензе, где огонь охватил 580 квадратных метров, потушен, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС, как следует из данных сервиса "2-ГИС", пожар произошел по-соседству со зданием управления по делам ГОЧС Пензы.
Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре в многоквартирном доме с переменной этажностью в 2-3 этажа в центре Пензы поступила в 06.00 мск, выгорела квартира и кровля на площади 580 квадратных метров, пожар локализован.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на улице Володарского в городе Пензе... Пострадавших нет. На тушение пожара привлечено 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают дознаватели, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале главка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, пожар произошел в доме по адресу улица Володарского, 37/1.
По данным сервиса "2-ГИС", в соседнем здании по адресу: улица Володарского, 37, находится административное здание управления по делам ГОЧС города Пензы.
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