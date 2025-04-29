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Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили - РИА Новости, 29.04.2025
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08:54 29.04.2025 (обновлено: 10:02 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/pozhar-2013973088.html
Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили
Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили - РИА Новости, 29.04.2025
Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили
Пожар в многоквартирном доме в Пензе, где огонь охватил 580 квадратных метров, потушен, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС, как следует из... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:54:00+03:00
2025-04-29T10:02:00+03:00
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Пензе, где огонь охватил 580 квадратных метров, потушен, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС, как следует из данных сервиса "2-ГИС", пожар произошел по-соседству со зданием управления по делам ГОЧС Пензы.Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре в многоквартирном доме с переменной этажностью в 2-3 этажа в центре Пензы поступила в 06.00 мск, выгорела квартира и кровля на площади 580 квадратных метров, пожар локализован."Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на улице Володарского в городе Пензе... Пострадавших нет. На тушение пожара привлечено 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают дознаватели, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале главка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, пожар произошел в доме по адресу улица Володарского, 37/1.По данным сервиса "2-ГИС", в соседнем здании по адресу: улица Володарского, 37, находится административное здание управления по делам ГОЧС города Пензы.
https://ria.ru/20250428/evakuatsiya-2013929142.html
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происшествия, пенза
Происшествия, Пенза
Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили

Пожар в многоквартирном доме в Пензе потушили, пострадавших нет

© МЧС Пензенской области/TelegramТушение пожара в многоквартирном доме в Пензе
Тушение пожара в многоквартирном доме в Пензе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© МЧС Пензенской области/Telegram
Тушение пожара в многоквартирном доме в Пензе
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Пензе, где огонь охватил 580 квадратных метров, потушен, никто не пострадал, сообщил региональный главк МЧС, как следует из данных сервиса "2-ГИС", пожар произошел по-соседству со зданием управления по делам ГОЧС Пензы.
Ранее в главке сообщили, что информация о пожаре в многоквартирном доме с переменной этажностью в 2-3 этажа в центре Пензы поступила в 06.00 мск, выгорела квартира и кровля на площади 580 квадратных метров, пожар локализован.
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"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на улице Володарского в городе Пензе... Пострадавших нет. На тушение пожара привлечено 12 единиц техники и 41 человек личного состава. Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают дознаватели, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в Telegram-канале главка.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, пожар произошел в доме по адресу улица Володарского, 37/1.
По данным сервиса "2-ГИС", в соседнем здании по адресу: улица Володарского, 37, находится административное здание управления по делам ГОЧС города Пензы.
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