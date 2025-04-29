https://ria.ru/20250429/pozhar-2013969938.html

В Пензе загорелся многоквартирный дом

В Пензе загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 29.04.2025

В Пензе загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом горит в центре Пензы, выгорела квартира и кровля на площади 580 квадратных метров, пожар локализован, никто не пострадал, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:10:00+03:00

2025-04-29T08:10:00+03:00

2025-04-29T10:11:00+03:00

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Многоквартирный дом горит в центре Пензы, выгорела квартира и кровля на площади 580 квадратных метров, пожар локализован, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.Сообщение о пожаре в многоквартирном доме с переменной этажностью в 2-3 этажа на улице Московская поступило в 06.00 мск."Выгорела квартира площадью 80 квадратных метров, выгорела кровля многоквартирного дома на площади 500 квадратных метров... Пострадавших нет. Пожар локализован. На тушение пожара привлечено 12 единиц техники и 41 человек личного состава", - сказали журналистам в пресс-службе главка.На видео, предоставленном пресс-службой, запечатлено, как языки пламени видны на значительной части кровли здания, вблизи пожара сильное задымление.

https://ria.ru/20250428/evakuatsiya-2013929142.html

пенза

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пенза