https://ria.ru/20250429/pozhar-2013969122.html

Пожар в Бендер-Аббасе взяли под контроль

Пожар в Бендер-Аббасе взяли под контроль - РИА Новости, 29.04.2025

Пожар в Бендер-Аббасе взяли под контроль

Посольство России в Иране по результатам работы сотрудников МЧС РФ на тушении пожара в порту Бендер-Аббаса заявило, что пламя взято под контроль и выразило... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T07:55:00+03:00

2025-04-29T07:55:00+03:00

2025-04-29T08:27:00+03:00

в мире

россия

иран

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013970096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6179104454d5e4db69b052668ae89bc2.jpg

ТЕГЕРАН, 29 апр - РИА Новости. Посольство России в Иране по результатам работы сотрудников МЧС РФ на тушении пожара в порту Бендер-Аббаса заявило, что пламя взято под контроль и выразило надежду на то, что пожар вскоре будет потушен.Мощный взрыв прогремел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. МВД Ирана заявило, что к происшествию привела халатность. В результате по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1200 пострадали."Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идёт к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале посольства.В сообщении отмечается, что коллектив посольства России в Иране "с облегчением и радостью следит за хорошими новостями с места пожара в крупнейшем порту Ирана Шахид Раджаи". Российское диппредставительство выразило "огромную благодарность профессионалам из МЧС России, ещё раз доказавшим, что наша страна всегда в тяжёлые времена помогает своим друзьям".Пояснив, что сотрудники МЧС не спят уже третьи сутки, то есть, с момента вылета из России, посольство подчеркнуло, что работа российских спасателей вызывает восхищение и высказало убеждение, что "они вдохновляются памятью о своих великих предках, которые 80 лет назад одержали Великую Победу в самом кровопролитном конфликте в истории человечества". Российское дипломатическое представительство процитировало слова Героя России, командира авиационно-спасательного отряда МЧС России в Иране Вячеслава Николаевича Крицкого, который перед вылетами "уверенно говорил в рацию, что Победа будет за нами!".В конце заявления российское посольство ещё раз принесло соболезнования "всему народу, правительству и чрезвычайным службам Ирана, которые продемонстрировали свойственную этому народу сплочённость, человеколюбие и продолжают тяжелейшую работу в порту Шахид Раджаи".Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе, а также спровоцировал сильный пожар. Власти страны распорядились начать проверку. Газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, используемого в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива, однако власти Ирана опровергли, что в порту находились товары военного назначения.

https://ria.ru/20250428/iran-2013789213.html

https://ria.ru/20250427/iran-2013688620.html

https://ria.ru/20250427/portu--2013677472.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в порту Шахид-Раджаи бортом МЧС Тушение пожара в порту Шахид-Раджаи бортом МЧС 2025-04-29T07:55 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе