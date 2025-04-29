https://ria.ru/20250429/poshliny-2014101506.html

Бессент объяснил значение пошлин для экономики США

Бессент объяснил значение пошлин для экономики США - РИА Новости, 29.04.2025

Бессент объяснил значение пошлин для экономики США

США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T16:01:00+03:00

2025-04-29T16:01:00+03:00

2025-04-29T16:01:00+03:00

сша

китай

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США стремятся сохранить долгосрочный поток денег за счет взимания импортных пошлин, но также выступают за сделки с торговыми партнерами, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "Я считаю, что это комбинация двух (целей - ред.). Мы намерены получать долгосрочные доходы от пошлин", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, является ли целью Вашингтона сбор средств за счет пошлин, или сделки с торговыми партнерами, которые позволят снизить ставки импортных сборов. Бессент добавил, что у США есть 18 важных торговых партнеров и в ближайшие недели американские власти будут разговаривать с "не менее чем" семнадцатью из них для обсуждения соглашений". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В интервью журналу Time 25 апреля Трамп заявил, что ранее Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но его администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009670393.html

https://ria.ru/20250403/glava-2009019601.html

сша

китай

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сша, китай, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире