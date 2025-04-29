В Португалии полностью восстановили электроснабжение
В Португалии полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута
© AP Photo / Armando FrancaПассажиры у аэропорта Лиссабона во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Armando Franca
Пассажиры у аэропорта Лиссабона во время отключения электроэнергии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Португалии полностью восстановлено после масштабного блэкаута, произошедшего накануне после аварии в системе электроснабжения Испании, сообщает оператор электросетей REN.
В своем пресс-релизе REN называет блэкаут "абсолютно беспрецедентным происшествием" внешнего происхождения.
"REN при тесном сотрудничестве с местными и международными операторами восстановил работу RNT (национальная сеть передачи электроэнергии - ред.) незадолго до конца предыдущего дня, на данный момент сеть полностью восстановлена", - говорится в тексте пресс-релиза.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.