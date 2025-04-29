https://ria.ru/20250429/portugalija-2013989893.html

В Португалии полностью восстановили электроснабжение

В Португалии полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 29.04.2025

В Португалии полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Португалии полностью восстановлено после масштабного блэкаута, произошедшего накануне после аварии в системе электроснабжения Испании,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:12:00+03:00

2025-04-29T10:12:00+03:00

2025-04-29T10:34:00+03:00

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антониу кошта

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отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Электроснабжение в Португалии полностью восстановлено после масштабного блэкаута, произошедшего накануне после аварии в системе электроснабжения Испании, сообщает оператор электросетей REN. В своем пресс-релизе REN называет блэкаут "абсолютно беспрецедентным происшествием" внешнего происхождения. "REN при тесном сотрудничестве с местными и международными операторами восстановил работу RNT (национальная сеть передачи электроэнергии - ред.) незадолго до конца предыдущего дня, на данный момент сеть полностью восстановлена", - говорится в тексте пресс-релиза. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/elektroset-2013916308.html

https://ria.ru/20250428/portugalija-2013898701.html

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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе