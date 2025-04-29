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В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 29.04.2025
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14:52 29.04.2025 (обновлено: 15:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/politsija-2014071361.html
В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк"
В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 29.04.2025
В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк"
Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z",... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:52:00+03:00
2025-04-29T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции. "Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", - написали организаторы в Telegram. Построение полка состоится 9 мая у Бранденбургских ворот, после чего колонна начнет движение в сторону Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. По окончании марша запланировано возложение цветов к мемориалу и минута молчания. "Полицейское сопровождение будет обеспечено. Согласно распоряжению полиции Берлина на нашем мероприятии в этом году действуют следующие правила: разрешены портреты своих родных героев Великой Отечественной войны и цветы, запрещены символы "V", "Z" в любом виде, георгиевская лента в любом виде, в том числе на портретах, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора, георгиевской ленты, все виды военной формы и ее элементы (пилотки, тельняшки), военные марши как музыкальное сопровождение", - сообщили организаторы. Кроме того, полиция оставила за собой "право на запрет чего-либо в процессе мероприятия". Организаторы призвали участников мероприятия вести себя ответственно и предупредили, что возможны провокации. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
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в мире, берлин (город), россия, томск
В мире, Берлин (город), Россия, Томск
В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк"

В Берлине запретили георгиевские ленты в любом виде на акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции.
"Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", - написали организаторы в Telegram.
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
15 апреля, 16:11
Построение полка состоится 9 мая у Бранденбургских ворот, после чего колонна начнет движение в сторону Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. По окончании марша запланировано возложение цветов к мемориалу и минута молчания.
«
"Полицейское сопровождение будет обеспечено. Согласно распоряжению полиции Берлина на нашем мероприятии в этом году действуют следующие правила: разрешены портреты своих родных героев Великой Отечественной войны и цветы, запрещены символы "V", "Z" в любом виде, георгиевская лента в любом виде, в том числе на портретах, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора, георгиевской ленты, все виды военной формы и ее элементы (пилотки, тельняшки), военные марши как музыкальное сопровождение", - сообщили организаторы.
Кроме того, полиция оставила за собой "право на запрет чего-либо в процессе мероприятия".
Организаторы призвали участников мероприятия вести себя ответственно и предупредили, что возможны провокации.
Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
2 апреля, 12:54
 
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