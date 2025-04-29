https://ria.ru/20250429/politsija-2014071361.html

В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк"

В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 29.04.2025

В Берлине запретили георгиевские ленты на акции "Бессмертный полк"

Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z",... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:52:00+03:00

2025-04-29T14:52:00+03:00

2025-04-29T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции. "Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", - написали организаторы в Telegram. Построение полка состоится 9 мая у Бранденбургских ворот, после чего колонна начнет движение в сторону Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. По окончании марша запланировано возложение цветов к мемориалу и минута молчания. "Полицейское сопровождение будет обеспечено. Согласно распоряжению полиции Берлина на нашем мероприятии в этом году действуют следующие правила: разрешены портреты своих родных героев Великой Отечественной войны и цветы, запрещены символы "V", "Z" в любом виде, георгиевская лента в любом виде, в том числе на портретах, любые флаги и знамена, одежда в цветах триколора, георгиевской ленты, все виды военной формы и ее элементы (пилотки, тельняшки), военные марши как музыкальное сопровождение", - сообщили организаторы. Кроме того, полиция оставила за собой "право на запрет чего-либо в процессе мероприятия". Организаторы призвали участников мероприятия вести себя ответственно и предупредили, что возможны провокации. Акция "Бессмертный полк" – шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

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Варвара Скокшина

в мире, берлин (город), россия, томск