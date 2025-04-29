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Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды - РИА Новости, 29.04.2025
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Вологодская область
 
16:52 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/poezd-2014126301.html
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды - РИА Новости, 29.04.2025
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды
Первый экспортный поезд с техническим углеродом отправили с нового контейнерного терминала Вологды на станцию Автово Санкт-Петербурга для дальнейшей морской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:52:00+03:00
2025-04-29T16:52:00+03:00
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый экспортный поезд с техническим углеродом отправили с нового контейнерного терминала Вологды на станцию Автово Санкт-Петербурга для дальнейшей морской транспортировки в Камбоджу, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. "Стабильная и оптимизированная логистика - один из ключевых факторов для развития экономики региона. Делаем упор на расширение возможностей железнодорожных перевозок с использованием ускоренных контейнерных поездов. Это позволит быстрее доставлять продукты и грузы, снизить расходы на транспортировку и разгрузить автодороги Северо-Западного округа. Привлекаем новых грузоперевозчиков и наращиваем экспорт, укрепляя наше сотрудничество с зарубежными партнерами", - подчеркнул губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В состав первого контейнерного поезда вошли 38 платформ, груженых 76 крупнотоннажными контейнерами. Поезд сформирован по технологии, разработанной Северной железной дорогой, и будет следовать по четко фиксированному графику. "По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам с участием России должен вырасти не менее, чем в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – на две трети. Активно ведем работу по выполнению поставленных задач. Речь идет о логистической самодостаточности не только региона, но и всей страны", - добавил Филимонов. Железнодорожный контейнерный терминал был создан на территории промышленной зоны областной столицы "Вологда-Восток" в декабре 2024 года. Решение об открытии терминала было принято по результатам переговоров вологодских и китайских предпринимателей в рамках "Дней Вологодской области в Китае" и получило поддержку губернатора.
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вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды

Первый экспортный поезд отправили с контейнерного терминала Вологды в Петербург

© Фото : Правительство Вологодской областиПервый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Правительство Вологодской области
Первый экспортный поезд отправили с нового контейнерного терминала Вологды
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый экспортный поезд с техническим углеродом отправили с нового контейнерного терминала Вологды на станцию Автово Санкт-Петербурга для дальнейшей морской транспортировки в Камбоджу, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Стабильная и оптимизированная логистика - один из ключевых факторов для развития экономики региона. Делаем упор на расширение возможностей железнодорожных перевозок с использованием ускоренных контейнерных поездов. Это позволит быстрее доставлять продукты и грузы, снизить расходы на транспортировку и разгрузить автодороги Северо-Западного округа. Привлекаем новых грузоперевозчиков и наращиваем экспорт, укрепляя наше сотрудничество с зарубежными партнерами", - подчеркнул губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
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В состав первого контейнерного поезда вошли 38 платформ, груженых 76 крупнотоннажными контейнерами. Поезд сформирован по технологии, разработанной Северной железной дорогой, и будет следовать по четко фиксированному графику.
"По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам с участием России должен вырасти не менее, чем в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – на две трети. Активно ведем работу по выполнению поставленных задач. Речь идет о логистической самодостаточности не только региона, но и всей страны", - добавил Филимонов.
Железнодорожный контейнерный терминал был создан на территории промышленной зоны областной столицы "Вологда-Восток" в декабре 2024 года. Решение об открытии терминала было принято по результатам переговоров вологодских и китайских предпринимателей в рамках "Дней Вологодской области в Китае" и получило поддержку губернатора.
 
Вологодская областьВологдаГеоргий Филимонов
 
 
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