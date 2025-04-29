https://ria.ru/20250429/podderzhka-2014212402.html
Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО
Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО - РИА Новости, 29.04.2025
Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО
Для участников специальной военной операции в Белгородской области действует большое количество мер поддержки, включая выплаты, также есть возможности для... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:15:00+03:00
2025-04-29T22:15:00+03:00
2025-04-29T22:15:00+03:00
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Для участников специальной военной операции в Белгородской области действует большое количество мер поддержки, включая выплаты, также есть возможности для реабилитации и реализации своих возможностей при возвращении к мирной жизни, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями. Гладков рассказал, что в Белгородской области реализуются программы, тиражирующие кадровые проекты для ветеранов и участников специальной военной операции: "Сталь" и "Время СВОих героев". По этому направлению в регионе существует множество возможностей. Всё, что касается медицинской и психологической помощи – ветеранам СВО необходимо обратиться в местную поликлинику к главному врачу. "У нас есть прямое поручение президента РФ. Всю помощь со своей стороны мы окажем. Не сможем мы сами, тогда обратимся в федеральные центры за поддержкой. Но ни один наш ветеран специальной военной операции без помощи не останется", - подчеркнул глава Белгородской области. Также губернатор ответил на вопрос жителей о том, зачем белгородские муниципальные и государственные служащие отправляются на службу в подразделение "БАРС-Белгород". "Пока ты не наденешь форму, не возьмешь автомат и не почувствуешь, что происходит - ты никогда не сможешь правильно воспринимать приграничную обстановку, сориентироваться и спасти тысячи жизней. А это в том числе в зоне ответственности глав районов", - отметил Гладков. Глава региона сообщил, что многие его коллеги отказываются от зарплаты и перечисляют ее в различные благотворительные фонды. Кроме того, Гладков обозначил, что в Белгородской области максимальное количество мер поддержи для участников СВО и их семей должно предоставляться в беззаявительном формате. Планируется, что все данные будут собираться в военном комиссариате и направляться в профильные министерства автоматически. Среди действующих мер для участников СВО и их семей - бесплатное горячее питание, освобождение от платы за детский сад, зачисление детей в группы продленного дня и школы рядом с домом, бесплатные кружки и секции, а также льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории. Это и единовременная выплата в 50 тысяч рублей при рождении ребенка. Действует и выплата в 3 тысячи рублей на питание ежемесячно. К началу нового учебного года дети участников СВО получают единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Также оказывается оказание социальных услуг на дому, предоставление субсидии на покупку газового оборудования до 110 тысяч на одно домовладение, компенсация части стоимости (50% общей стоимости) обучения участникам СВО в очной форме на платной основе, предоставление компенсации части (до 50%) расходов на оплату ЖКУ, а также компенсация части платы за капремонт. По данным регионального правительства, на прошлой неделе в Белгородской области завершился дополнительный этап конкурса "Сталь". Для участия в проекте отобрали еще 196 участников и ветеранов СВО. В начале апреля тестирование успешно прошли 140 человек, ещё 56 претендентов добавились после дополнительного тестирования, которое организовали для тех, кто изначально не смог поучаствовать в конкурсе по уважительным причинам. Всего на участие в проекте заявки подали 349 человек, в том числе 28 ветеранов и участников СВО, награжденных орденами Мужества.
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО
Гладков рассказал о мерах поддержки участников СВО в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Для участников специальной военной операции в Белгородской области действует большое количество мер поддержки, включая выплаты, также есть возможности для реабилитации и реализации своих возможностей при возвращении к мирной жизни, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями.
Гладков
рассказал, что в Белгородской области
реализуются программы, тиражирующие кадровые проекты для ветеранов и участников специальной военной операции: "Сталь
" и "Время СВОих героев". По этому направлению в регионе существует множество возможностей. Всё, что касается медицинской и психологической помощи – ветеранам СВО необходимо обратиться в местную поликлинику к главному врачу.
"У нас есть прямое поручение президента РФ
. Всю помощь со своей стороны мы окажем. Не сможем мы сами, тогда обратимся в федеральные центры за поддержкой. Но ни один наш ветеран специальной военной операции без помощи не останется", - подчеркнул глава Белгородской области.
Также губернатор ответил на вопрос жителей о том, зачем белгородские муниципальные и государственные служащие отправляются на службу в подразделение "БАРС-Белгород".
"Пока ты не наденешь форму, не возьмешь автомат и не почувствуешь, что происходит - ты никогда не сможешь правильно воспринимать приграничную обстановку, сориентироваться и спасти тысячи жизней. А это в том числе в зоне ответственности глав районов", - отметил Гладков.
Глава региона сообщил, что многие его коллеги отказываются от зарплаты и перечисляют ее в различные благотворительные фонды.
Кроме того, Гладков обозначил, что в Белгородской области максимальное количество мер поддержи для участников СВО и их семей должно предоставляться в беззаявительном формате. Планируется, что все данные будут собираться в военном комиссариате и направляться в профильные министерства автоматически.
Среди действующих мер для участников СВО и их семей - бесплатное горячее питание, освобождение от платы за детский сад, зачисление детей в группы продленного дня и школы рядом с домом, бесплатные кружки и секции, а также льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории. Это и единовременная выплата в 50 тысяч рублей при рождении ребенка. Действует и выплата в 3 тысячи рублей на питание ежемесячно. К началу нового учебного года дети участников СВО получают единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Также оказывается оказание социальных услуг на дому, предоставление субсидии на покупку газового оборудования до 110 тысяч на одно домовладение, компенсация части стоимости (50% общей стоимости) обучения участникам СВО в очной форме на платной основе, предоставление компенсации части (до 50%) расходов на оплату ЖКУ, а также компенсация части платы за капремонт.
По данным регионального правительства, на прошлой неделе в Белгородской области завершился дополнительный этап конкурса "Сталь". Для участия в проекте отобрали еще 196 участников и ветеранов СВО. В начале апреля тестирование успешно прошли 140 человек, ещё 56 претендентов добавились после дополнительного тестирования, которое организовали для тех, кто изначально не смог поучаствовать в конкурсе по уважительным причинам. Всего на участие в проекте заявки подали 349 человек, в том числе 28 ветеранов и участников СВО, награжденных орденами Мужества.