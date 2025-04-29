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Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО

Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО - РИА Новости, 29.04.2025

Гладков рассказал о поддержке белгородских участников СВО

Для участников специальной военной операции в Белгородской области действует большое количество мер поддержки, включая выплаты, также есть возможности для... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:15:00+03:00

2025-04-29T22:15:00+03:00

2025-04-29T22:15:00+03:00

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Для участников специальной военной операции в Белгородской области действует большое количество мер поддержки, включая выплаты, также есть возможности для реабилитации и реализации своих возможностей при возвращении к мирной жизни, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями. Гладков рассказал, что в Белгородской области реализуются программы, тиражирующие кадровые проекты для ветеранов и участников специальной военной операции: "Сталь" и "Время СВОих героев". По этому направлению в регионе существует множество возможностей. Всё, что касается медицинской и психологической помощи – ветеранам СВО необходимо обратиться в местную поликлинику к главному врачу. "У нас есть прямое поручение президента РФ. Всю помощь со своей стороны мы окажем. Не сможем мы сами, тогда обратимся в федеральные центры за поддержкой. Но ни один наш ветеран специальной военной операции без помощи не останется", - подчеркнул глава Белгородской области. Также губернатор ответил на вопрос жителей о том, зачем белгородские муниципальные и государственные служащие отправляются на службу в подразделение "БАРС-Белгород". "Пока ты не наденешь форму, не возьмешь автомат и не почувствуешь, что происходит - ты никогда не сможешь правильно воспринимать приграничную обстановку, сориентироваться и спасти тысячи жизней. А это в том числе в зоне ответственности глав районов", - отметил Гладков. Глава региона сообщил, что многие его коллеги отказываются от зарплаты и перечисляют ее в различные благотворительные фонды. Кроме того, Гладков обозначил, что в Белгородской области максимальное количество мер поддержи для участников СВО и их семей должно предоставляться в беззаявительном формате. Планируется, что все данные будут собираться в военном комиссариате и направляться в профильные министерства автоматически. Среди действующих мер для участников СВО и их семей - бесплатное горячее питание, освобождение от платы за детский сад, зачисление детей в группы продленного дня и школы рядом с домом, бесплатные кружки и секции, а также льготные путевки в оздоровительные лагеря и санатории. Это и единовременная выплата в 50 тысяч рублей при рождении ребенка. Действует и выплата в 3 тысячи рублей на питание ежемесячно. К началу нового учебного года дети участников СВО получают единовременную выплату в 15 тысяч рублей. Также оказывается оказание социальных услуг на дому, предоставление субсидии на покупку газового оборудования до 110 тысяч на одно домовладение, компенсация части стоимости (50% общей стоимости) обучения участникам СВО в очной форме на платной основе, предоставление компенсации части (до 50%) расходов на оплату ЖКУ, а также компенсация части платы за капремонт. По данным регионального правительства, на прошлой неделе в Белгородской области завершился дополнительный этап конкурса "Сталь". Для участия в проекте отобрали еще 196 участников и ветеранов СВО. В начале апреля тестирование успешно прошли 140 человек, ещё 56 претендентов добавились после дополнительного тестирования, которое организовали для тех, кто изначально не смог поучаствовать в конкурсе по уважительным причинам. Всего на участие в проекте заявки подали 349 человек, в том числе 28 ветеранов и участников СВО, награжденных орденами Мужества.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, россия