https://ria.ru/20250429/pobeda-2014090276.html

В Нижнем Новгороде стартовала акция "Синий платочек Победы"

В Нижнем Новгороде стартовала акция "Синий платочек Победы" - РИА Новости, 29.04.2025

В Нижнем Новгороде стартовала акция "Синий платочек Победы"

Международная акция "Синий платочек Победы", посвященная 80-летию Великой Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны, стартовала в Нижнем... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:38:00+03:00

2025-04-29T15:38:00+03:00

2025-04-29T15:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

нижний новгород

россия

день победы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Международная акция "Синий платочек Победы", посвященная 80-летию Великой Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны, стартовала в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Акция "Синий платочек Победы" проводится в более 50 городах России и нескольких странах зарубежья. "Выбор Нижнего Новгорода в качестве города-старта акции "Синий платочек Победы" неслучаен. С 1941-го по 1945 год Горьковская область была одним из ключевых военно-промышленных районов Советского Союза. Тысячи мужчин и женщин трудились на военном производстве, обеспечивая армию необходимым вооружением и боеприпасами. Для защиты региона были созданы оборонительные рубежи. В этой работе активное участие принимали десятки тысяч человек, в том числе женщины", - приводятся в сообщении слова президента благотворительного фонда "Русская земля", автора программы "Синий платочек" Анны Даниловой. Одной из составляющих акции стала арт-выставка "Синий платочек Победы". Вместо картин на холстах представлены патриотические платки, ставшие символами преемственности поколений и любви к Родине. Основная идея коллекции - показать красоту истории и культуры России, истоков русского национального характера, народных промыслов, многообразия народов нашей страны. Кроме этого, в День Победы жители Нижнего Новгорода присоединятся к флешмобу "Синий платочек Победы". Вместе с танцорами и волонтёрами они закружатся под "Майский вальс". Мероприятие пройдет в рамках праздничного концерта на Нижневолжской набережной, у подножия Чкаловской лестницы.

https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html

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общество, нижний новгород, россия, день победы