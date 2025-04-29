https://ria.ru/20250429/pobeda-2014051122.html
Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ
Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ
Наш долг - сделать все, чтобы защитить историческую память, а также не допустить ее искажения, необходимо помнить каждого героя Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:54:00+03:00
2025-04-29T13:54:00+03:00
2025-04-29T13:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Наш долг - сделать все, чтобы защитить историческую память, а также не допустить ее искажения, необходимо помнить каждого героя Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. Володин сообщил, что сохранение исторической памяти особенно необходимо "в условиях попыток Запада исказить историю, обесценить вклад в победу над фашизмом советских солдат". "Наш долг - сделать все для того, чтобы защитить историю, не допустить ее искажения. Мы обязаны помнить тех, кто погиб в боях за каждый город и село, за каждую улицу и родной дом", - сказал Володин на пленарном заседании на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". По его словам, нынешние заявления политиков, которые хотят переписать историю, "оскорбительны", они расходятся с тем, что говорили их предшественники, современники Второй мировой войны. Очень важно, чтобы консолидированная позиция была у всех стран, участвовавших в разгроме гитлеровской Германии, отметил Володин. Международный форум Союзного государства России и Белоруссии "Великое наследие - общее будущее" стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014042326.html
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россия, белоруссия, волгоград, вячеслав володин, госдума рф, снг, общество, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, Волгоград, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ, Общество, День Победы
Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ
Володин: мы должны помнить каждого героя Великой Отечественной войны