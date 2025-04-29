https://ria.ru/20250429/pobeda-2013980287.html
Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы
Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы
Более 4 тысяч декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:20:00+03:00
2025-04-29T09:20:00+03:00
2025-04-29T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву - на улицах установим в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный - цвета Георгиевской ленты", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. "Одно из самых масштабных украшений появится на Лубянской площади - целый ансамбль из флагов и 11-метровая "Звезда Победы", аналогичные конструкции поставим у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы. Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Звезда Победы" и "Салют Победы". Традиционно украсим флагами столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы", - добавил Бирюков. Также он рассказал, что на Поклонной горе и Сокольнической площади у станции метро "Динамо" появятся стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны и архивными фото. Фотозоны "9 мая" обустроят возле Центрального музея вооруженных сил РФ, на Суворовской и Триумфальной площадях, Садово-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, Московского городского совета ветеранов и Музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке Зарядье. Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.
https://ria.ru/20250429/prazdniki-2013978560.html
https://realty.ria.ru/20250418/mosgaz-2011983156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, петр бирюков, москва, россия, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Петр Бирюков, Москва, Россия, Общество
Бирюков рассказал об оформлении улиц Москвы ко Дню Победы
Более четырех тысяч декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву
- на улицах установим в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный - цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный - цвета Георгиевской ленты", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город устанавливают тематические декоративные конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции.
"Одно из самых масштабных украшений появится на Лубянской площади - целый ансамбль из флагов и 11-метровая "Звезда Победы", аналогичные конструкции поставим у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы. Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Звезда Победы" и "Салют Победы". Традиционно украсим флагами столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы", - добавил Бирюков.
Также он рассказал, что на Поклонной горе и Сокольнической площади у станции метро "Динамо" появятся стенды с информацией о героях Великой Отечественной войны и архивными фото. Фотозоны "9 мая" обустроят возле Центрального музея вооруженных сил РФ
, на Суворовской и Триумфальной площадях, Садово-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, Московского городского совета ветеранов и Музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке Зарядье.
Бирюков пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.