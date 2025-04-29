https://ria.ru/20250429/peterburg-2014090926.html

В Петербурге учащийся спортшколы, предположительно, ранил ножом подростка

В Петербурге учащийся спортшколы, предположительно, ранил ножом подростка - РИА Новости, 29.04.2025

В Петербурге учащийся спортшколы, предположительно, ранил ножом подростка

Следователи начали проверку после конфликта в спортивной школе Петербурга, где 17-летний подросток ранил 20-летнего ножом, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:39:00+03:00

2025-04-29T15:39:00+03:00

2025-04-29T15:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после конфликта в спортивной школе Петербурга, где 17-летний подросток ранил 20-летнего ножом, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "В Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что 28 апреля из спортивной школы на Каменоостровском проспекте с ножевым ранением в больницу был доставлен 20-летний спортсмен. По предварительным данным, повреждения ему нанес 17-летний воспитанник учреждения в ходе конфликта", - сообщает пресс-служба ведомства. По данному факту в следственном отделе по Петроградскому району организовано проведение доследственной проверки. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что несовершеннолетний подросток был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан родителям, а пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html

https://ria.ru/20250414/peterburg-2011124895.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)