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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/peskov-2014036346.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР - РИА Новости, 29.04.2025
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, могут ли военные КНДР, помогавшие освобождать курское приграничье,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:52:00+03:00
2025-04-29T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, могут ли военные КНДР, помогавшие освобождать курское приграничье, получить новые военные задания на других участках специальной военной операции. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. "Что касается военных заданий - это в Минобороны. Мы это традиционно не комментируем", - сказал Песков журналистам, комментируя слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что военные из КНДР могут получить новые военные задания и продолжить участие в боевых действиях. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
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россия, курская область, пхеньян, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Корейская народная армия, Госдума РФ
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых военных заданиях для армии КНДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, могут ли военные КНДР, помогавшие освобождать курское приграничье, получить новые военные задания на других участках специальной военной операции.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
"Что касается военных заданий - это в Минобороны. Мы это традиционно не комментируем", - сказал Песков журналистам, комментируя слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что военные из КНДР могут получить новые военные задания и продолжить участие в боевых действиях.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьПхеньянВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армияГосдума РФ
 
 
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