https://ria.ru/20250429/peskov-2014036346.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР - РИА Новости, 29.04.2025

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о новых заданиях для армии КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, могут ли военные КНДР, помогавшие освобождать курское приграничье,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T12:52:00+03:00

2025-04-29T12:52:00+03:00

2025-04-29T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

пхеньян

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, могут ли военные КНДР, помогавшие освобождать курское приграничье, получить новые военные задания на других участках специальной военной операции. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР. "Что касается военных заданий - это в Минобороны. Мы это традиционно не комментируем", - сказал Песков журналистам, комментируя слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что военные из КНДР могут получить новые военные задания и продолжить участие в боевых действиях. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013767591.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, курская область, пхеньян, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, корейская народная армия, госдума рф