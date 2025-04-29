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В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году - РИА Новости, 29.04.2025
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16:42 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/perevorot-2014122356.html
В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году
В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году - РИА Новости, 29.04.2025
В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году
Организаторы прошлогодних протестов в Грузии, в том числе воюющие за ВСУ грузинские наемники, планировали осуществить в стране переворот, говорится в отчете... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:42:00+03:00
2025-04-29T16:42:00+03:00
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Организаторы прошлогодних протестов в Грузии, в том числе воюющие за ВСУ грузинские наемники, планировали осуществить в стране переворот, говорится в отчете грузинской Службы госбезопасности за 2024 год. По данным ведомства, целью организаторов протестов была так называемая "майданизация" и смена власти насильственным путем. "Определенная группа лиц, действовавшая на территории Грузии и за рубежом, под различными предлогами (включая принятие "закона о прозрачности иностранного влияния", "фальсификацию" парламентских выборов) планировала спровоцировать гражданские беспорядки и дестабилизацию в Грузии, конечной целью которых была смена власти насильственным путем", - говорится в сообщении. Служба госбезопасности сообщает, что организаторы протестов также планировали сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года. По данным спецслужбы, определенная часть воюющих на стороне ВСУ на Украине грузинских наемников планировали принять участие в насилии против грузинской полиции во время протестов, а также обсуждали планы по ликвидации чиновников из правящей партии Грузии. "В разные периоды в преступные планы активно вовлекались граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности, определенная часть воюющих на Украине грузин, которые заявляли о своей готовности приехать в Грузию и принять активное участие в планируемом насилии против полиции, что привело бы к крайней напряженности ситуации. Среди них обсуждались планы ликвидации чиновников правящей власти",- говорится в отчете. Ведомство отмечает, что планировалось парализовать транспортные узлы Тбилиси, перекрыть подъездные пути к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, базам дислокации правоохранительных органов, центральным проспектам, а также расставить палаточный городок. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, вооруженные силы украины
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Вооруженные силы Украины
В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году

Служба госбезопасности Грузии: организаторы протестов планировали переворот

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПолицейские и участники акции протеста в Тбилиси
Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Организаторы прошлогодних протестов в Грузии, в том числе воюющие за ВСУ грузинские наемники, планировали осуществить в стране переворот, говорится в отчете грузинской Службы госбезопасности за 2024 год.
По данным ведомства, целью организаторов протестов была так называемая "майданизация" и смена власти насильственным путем.
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"Определенная группа лиц, действовавшая на территории Грузии и за рубежом, под различными предлогами (включая принятие "закона о прозрачности иностранного влияния", "фальсификацию" парламентских выборов) планировала спровоцировать гражданские беспорядки и дестабилизацию в Грузии, конечной целью которых была смена власти насильственным путем", - говорится в сообщении.
Служба госбезопасности сообщает, что организаторы протестов также планировали сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года.
По данным спецслужбы, определенная часть воюющих на стороне ВСУ на Украине грузинских наемников планировали принять участие в насилии против грузинской полиции во время протестов, а также обсуждали планы по ликвидации чиновников из правящей партии Грузии.
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"В разные периоды в преступные планы активно вовлекались граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности, определенная часть воюющих на Украине грузин, которые заявляли о своей готовности приехать в Грузию и принять активное участие в планируемом насилии против полиции, что привело бы к крайней напряженности ситуации. Среди них обсуждались планы ликвидации чиновников правящей власти",- говорится в отчете.
Ведомство отмечает, что планировалось парализовать транспортные узлы Тбилиси, перекрыть подъездные пути к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, базам дислокации правоохранительных органов, центральным проспектам, а также расставить палаточный городок.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.
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