В СГБ Грузии рассказали о планах организаторов протестов в 2024 году
Служба госбезопасности Грузии: организаторы протестов планировали переворот
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПолицейские и участники акции протеста в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Организаторы прошлогодних протестов в Грузии, в том числе воюющие за ВСУ грузинские наемники, планировали осуществить в стране переворот, говорится в отчете грузинской Службы госбезопасности за 2024 год.
По данным ведомства, целью организаторов протестов была так называемая "майданизация" и смена власти насильственным путем.
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"Определенная группа лиц, действовавшая на территории Грузии и за рубежом, под различными предлогами (включая принятие "закона о прозрачности иностранного влияния", "фальсификацию" парламентских выборов) планировала спровоцировать гражданские беспорядки и дестабилизацию в Грузии, конечной целью которых была смена власти насильственным путем", - говорится в сообщении.
Служба госбезопасности сообщает, что организаторы протестов также планировали сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года.
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"В разные периоды в преступные планы активно вовлекались граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности, определенная часть воюющих на Украине грузин, которые заявляли о своей готовности приехать в Грузию и принять активное участие в планируемом насилии против полиции, что привело бы к крайней напряженности ситуации. Среди них обсуждались планы ликвидации чиновников правящей власти",- говорится в отчете.
Ведомство отмечает, что планировалось парализовать транспортные узлы Тбилиси, перекрыть подъездные пути к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, базам дислокации правоохранительных органов, центральным проспектам, а также расставить палаточный городок.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.