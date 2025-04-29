Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин
Хегсет: Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей женщин, написал во вторник глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.
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"Сегодня утром я с гордостью завершил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в министерстве обороны ... WPS - это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят", - заявил Хегсет.
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Согласно его утверждениям, эта инициатива бывшей администрации Джо Байдена "отягощает наших командиров и солдат, отвлекая их от нашей основной задачи: ведения войны".
Данная программа предполагает, что в принятии решении в сфере обороны, безопасности и мира должно учитываться мнение женщин. Несмотря на то, что введена она в Пентагоне была при Байдене, программа основывается на одноименном законодательном акте, который был принят в первый срок президента США Дональда Трампа.
Ранее власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны.
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