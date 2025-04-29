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Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин - РИА Новости, 29.04.2025
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19:06 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pentagon-2014175834.html
Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин
Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин - РИА Новости, 29.04.2025
Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин
Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:06:00+03:00
2025-04-29T19:06:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
джо байден
дональд трамп
министерство обороны сша
оон
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей женщин, написал во вторник глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.&quot;Сегодня утром я с гордостью завершил программу &quot;Женщины, мир и безопасность&quot; (WPS) в министерстве обороны ... WPS - это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят&quot;, - заявил Хегсет.Согласно его утверждениям, эта инициатива бывшей администрации Джо Байдена "отягощает наших командиров и солдат, отвлекая их от нашей основной задачи: ведения войны". Данная программа предполагает, что в принятии решении в сфере обороны, безопасности и мира должно учитываться мнение женщин. Несмотря на то, что введена она в Пентагоне была при Байдене, программа основывается на одноименном законодательном акте, который был принят в первый срок президента США Дональда Трампа. Ранее власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны.
https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html
https://ria.ru/20250428/usmc-2013203730.html
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в мире, сша, пит хегсет, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, оон
В мире, США, Пит Хегсет, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США, ООН
Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Хегсет: Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей женщин, написал во вторник глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.
«

"Сегодня утром я с гордостью завершил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в министерстве обороны ... WPS - это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят", - заявил Хегсет.

Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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23 апреля, 14:48
Согласно его утверждениям, эта инициатива бывшей администрации Джо Байдена "отягощает наших командиров и солдат, отвлекая их от нашей основной задачи: ведения войны".
Данная программа предполагает, что в принятии решении в сфере обороны, безопасности и мира должно учитываться мнение женщин. Несмотря на то, что введена она в Пентагоне была при Байдене, программа основывается на одноименном законодательном акте, который был принят в первый срок президента США Дональда Трампа.
Ранее власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны.
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