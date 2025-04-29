https://ria.ru/20250429/pentagon-2014175834.html

Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин - РИА Новости, 29.04.2025

Пентагон закрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:06:00+03:00

2025-04-29T19:06:00+03:00

2025-04-29T19:06:00+03:00

в мире

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пит хегсет

джо байден

дональд трамп

министерство обороны сша

оон

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Министерство обороны США закрыло очередную программу разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), на этот раз касающуюся расширения прав и возможностей женщин, написал во вторник глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X."Сегодня утром я с гордостью завершил программу "Женщины, мир и безопасность" (WPS) в министерстве обороны ... WPS - это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят", - заявил Хегсет.Согласно его утверждениям, эта инициатива бывшей администрации Джо Байдена "отягощает наших командиров и солдат, отвлекая их от нашей основной задачи: ведения войны". Данная программа предполагает, что в принятии решении в сфере обороны, безопасности и мира должно учитываться мнение женщин. Несмотря на то, что введена она в Пентагоне была при Байдене, программа основывается на одноименном законодательном акте, который был принят в первый срок президента США Дональда Трампа. Ранее власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности общим объемом более 200 миллионов долларов, сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) страны.

https://ria.ru/20250423/pentagon-2012965034.html

https://ria.ru/20250428/usmc-2013203730.html

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в мире, сша, пит хегсет, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, оон