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Патриарх Кирилл рассказал, что важно помнить в праздник Радоницы

Патриарх Кирилл рассказал, что важно помнить в праздник Радоницы - РИА Новости, 29.04.2025

Патриарх Кирилл рассказал, что важно помнить в праздник Радоницы

В праздник Радоницы верующие вспоминают усопших, в том числе важно молитвенно почтить и помнить предыдущих руководителей России, которые укрепляли страну и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:34:00+03:00

2025-04-29T15:34:00+03:00

2025-04-29T15:34:00+03:00

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В праздник Радоницы верующие вспоминают усопших, в том числе важно молитвенно почтить и помнить предыдущих руководителей России, которые укрепляли страну и православную веру, рассказал во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Архангельском соборе Московского Кремля. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в Русской церкви встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. По традиции в храмах не проводят заупокойные богослужения, кроме отпевания, до конца Светлой недели, которая завершается праздником Антипасхи, или Фоминым воскресеньем (27 апреля в этом году). Заупокойные богослужения начинают совершать на Радоницу, это всегда вторник второй недели после Пасхи (29 апреля в 2025 году). Но из-за того, что богослужебный суточный круг начинается накануне, фактически эти поминовения уже совершают с понедельника, то есть с 28 апреля. "Радоница – день, посвященный радости. Обычно радость связывается с земным благополучием, положительными эмоциями, с тем, что согревает душу. А, вот, праздник Радоницы касается не нас, а тех, кто жил до нас, и с именем которых связана наша историческая память. В ней будет присутствовать радость многих поколений за выдающихся мужей и жен, которые, будучи во власти, которые возглавляли страну нашу, были преданы Господу и Святой Церкви и сделали так много, что из удельного княжества, совсем небольшого, Москва превратилась в столицу великого Русского государства", - сказал патриарх Кирилл. Он также отметил, что "народ наш православный действительно был богоносцем" в том смысле, что веру православную сохранил в самых трудных обстоятельствах, в том числе во время безбожных гонений советской власти. "И даже тогда Господь не допустил духовной гибели нашего Отечества. И, наверное, еще и потому не допустил, что те, кто здесь (в Архангельском соборе Московского Кремля похоронены князя, великие князья и цари, жившие в XIII-XVIII веках – ред.) во гробах лежат, те, кто созидал великое Русское государство, кто укреплял веру православную в народе нашем, и конечно, (они – ред.) молились пред лицом Божиим, прося Его сократить время испытания и наказания - и это время закончилось. И, наверное, до конца трудно понять, как все это произошло. Ведь не пришли к власти какие-то Богом просвещенные люди. Изменения произошли из недр той власти, которая была безбожной. Это изменение открыло возможность подлинному возрождению жизни Русской православной церкви", - пояснил глава Русской церкви. Он также задался вопросом, почему Россия прошла через страшные испытания XX века - безбожие, отречение от святынь? "Да потому что были наказаны. А наказание – это и есть искупление грехов. Наверное, трудно сказать, за что и как, но, наверное, было и за что и как. Не очень-то мы, наши предшественники, дорожили, повелись на какую-то абсолютно дурную пропаганду. Казалось бы, это только детей малых может увлечь такая сказка - о том, что вот, стоит расправиться только с определенной частью народа и заживем великой, счастливой, справедливой жизнью. И ведь поверили в эту сказку. И не просто поверили, а скольких убили, уничтожили, в тюрьмах и в прочих местах сгнили люди. Вот таков урок для нашего народа", - рассказал патриарх. Он также призвал сохранять веру православную и "никогда, ни при каких условиях не отрекаться от Бога". "Давайте просто запомним и передадим эти слова нашим детям и внукам. Если не хотим, чтобы наши последующие поколения снова умылись этой скорбью, этой кровью, надо сохранять веру православную и вместе с ней любовь к Отечеству, благоговейную память, в том числе о правителях земли русской, о великих князьях и княгинях, о царях и царицах и о прочих, кто трудами своими укреплял Отечество наше и веру православную", - заключил предстоятель Русской церкви. -0-

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