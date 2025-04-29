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Епископ оценил возможность избрания папой Римским священника из России - РИА Новости, 29.04.2025
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Религия
 
03:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html
Епископ оценил возможность избрания папой Римским священника из России
Епископ оценил возможность избрания папой Римским священника из России - РИА Новости, 29.04.2025
Епископ оценил возможность избрания папой Римским священника из России
Избрание папой Римским кого-то из Католической церкви в России нереалистично, на практике уже несколько веков его избирают из числа кардиналов, в России на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:36:00+03:00
2025-04-29T03:36:00+03:00
религия
россия
москва
новосибирск
франциск (хорхе марио бергольо)
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
павел пецци
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Избрание папой Римским кого-то из Католической церкви в России нереалистично, на практике уже несколько веков его избирают из числа кардиналов, в России на данный момент их нет, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Позднее глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что для выборов нового папы Римского 7 мая соберется конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких кардиналов 135). "По каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства, причем вне зависимости от степени рукоположения. Но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви. … Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет. Поскольку титул кардинала присваивает папа Римский, до выборов нового папы новых кардиналов в мире не появится. Соответственно, никто из России участвовать в конклаве не будет. Избрание папой кого-то из Католической церкви в России нереалистично", - рассказал епископ Дубинин. Он напомнил, что нормы проведения конклава определены специальным документом - апостольской конституцией "Всей Господней паствы (пастырь)" - Universi Dominici gregis. "Согласно этой конституции, участниками конклава, то есть выборщиками, являются кардиналы, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких 135. Это число превышает максимальное количество кардиналов-выборщиков, предусмотренных нормами конституции (в пункте 33 определено, что их число не должно превышать 120). Однако в 2013 году папа Бенедикт XVI внес уточнение в пункт 35: никто из кардиналов-выборщиков не может быть лишен активного или пассивного права голоса по какой бы то ни было причине или под каким быть ни было предлогом, поэтому все 135 кардиналов-выборщиков имеют право и должны участвовать в конклаве. Также конституция предусматривает, что физическая невозможность, как и возможный отказ от участия в конклаве отдельных кардиналов не является препятствием для проведения конклава", - пояснил епископ. Он подчеркнул, что кардинал - это не священный сан (как, например, священник или епископ), и не католический аналог титула митрополита в Православной церкви. "Кардинал – особый титул, который жалует папа Римский по своему усмотрению. Исторически кардиналами становились даже миряне, но такой практики уже нет. Сейчас кардиналов назначают из представителей духовенства саном не ниже пресвитера. Если кардиналом назначен священник, его рукополагают в епископы", - сказал представитель Архиепархии. Также, добавил епископ, титул не связан с кафедрой или страной. "Например, Римско-католическая Церковь в России является церковной провинцией – митрополией, в которую входят Архиепархия Божией Матери в Москве и три епархии: в Новосибирске, Саратове и Иркутске. Глава митрополии – митрополит-архиепископ Павел Пецци. Епископов всегда назначает папа Римский, они могут быть как из местного духовенства, так и выходцами из любой страны мира. Но глава епархии или митрополии совершенно не обязательно имеет титул кардинала, присвоение титула не связано напрямую с положением в церковно-административной иерархии", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250428/vatikan-2013853895.html
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россия, москва, новосибирск, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт xvi (йозеф ратцингер), павел пецци, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск
Религия, Россия, Москва, Новосибирск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Павел Пецци, Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск
Епископ оценил возможность избрания папой Римским священника из России

Епископ Дубинин: избрание папой Римским кого-то из России нереалистично

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСобор святого Петра в Ватикане
Собор святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Избрание папой Римским кого-то из Католической церкви в России нереалистично, на практике уже несколько веков его избирают из числа кардиналов, в России на данный момент их нет, рассказал РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Позднее глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что для выборов нового папы Римского 7 мая соберется конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких кардиналов 135).
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 15:25
"По каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства, причем вне зависимости от степени рукоположения. Но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви. … Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет. Поскольку титул кардинала присваивает папа Римский, до выборов нового папы новых кардиналов в мире не появится. Соответственно, никто из России участвовать в конклаве не будет. Избрание папой кого-то из Католической церкви в России нереалистично", - рассказал епископ Дубинин.
Он напомнил, что нормы проведения конклава определены специальным документом - апостольской конституцией "Всей Господней паствы (пастырь)" - Universi Dominici gregis.
"Согласно этой конституции, участниками конклава, то есть выборщиками, являются кардиналы, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет, сейчас таких 135. Это число превышает максимальное количество кардиналов-выборщиков, предусмотренных нормами конституции (в пункте 33 определено, что их число не должно превышать 120). Однако в 2013 году папа Бенедикт XVI внес уточнение в пункт 35: никто из кардиналов-выборщиков не может быть лишен активного или пассивного права голоса по какой бы то ни было причине или под каким быть ни было предлогом, поэтому все 135 кардиналов-выборщиков имеют право и должны участвовать в конклаве. Также конституция предусматривает, что физическая невозможность, как и возможный отказ от участия в конклаве отдельных кардиналов не является препятствием для проведения конклава", - пояснил епископ.
Он подчеркнул, что кардинал - это не священный сан (как, например, священник или епископ), и не католический аналог титула митрополита в Православной церкви. "Кардинал – особый титул, который жалует папа Римский по своему усмотрению. Исторически кардиналами становились даже миряне, но такой практики уже нет. Сейчас кардиналов назначают из представителей духовенства саном не ниже пресвитера. Если кардиналом назначен священник, его рукополагают в епископы", - сказал представитель Архиепархии.
Также, добавил епископ, титул не связан с кафедрой или страной. "Например, Римско-католическая Церковь в России является церковной провинцией – митрополией, в которую входят Архиепархия Божией Матери в Москве и три епархии: в Новосибирске, Саратове и Иркутске. Глава митрополии – митрополит-архиепископ Павел Пецци. Епископов всегда назначает папа Римский, они могут быть как из местного духовенства, так и выходцами из любой страны мира. Но глава епархии или митрополии совершенно не обязательно имеет титул кардинала, присвоение титула не связано напрямую с положением в церковно-административной иерархии", - заключил собеседник агентства.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Ватикане подтвердили дату проведения конклава для выбора нового папы
Вчера, 14:23
 
РелигияРоссияМоскваНовосибирскФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Павел ПецциРимско-католическая церковьУмер папа римский Франциск
 
 
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