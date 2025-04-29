Овчинский: в домах по реновации Москвы обустроили 14 квартир для инвалидов
Овчинский: в новостройках по реновации оборудовано 14 квартир для инвалидов
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В январе-марте 2025 года в новостройках Москвы в рамках программы реновации оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"За первый квартал 2025 года город возвел семь новостроек по программе реновации. В пяти из них суммарно оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан с инвалидностью", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что пять из них расположены в Косино-Ухтомском районе в двух новых домах, столько же – в Котловке. Еще по две квартиры оборудовали в новостройках в районах Царицыно и Западное Дегунино.
В этих квартирах устроены широкие коридоры и дверные проемы для удобного перемещения на кресле-коляске, а в ванных комнатах и санузлах предусмотрены поручни.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации в новых домах было оборудовано свыше тысячи квартир для жильцов с особенностями здоровья.