https://ria.ru/20250429/ovchinskiy-2013987646.html

Овчинский: в домах по реновации Москвы обустроили 14 квартир для инвалидов

Овчинский: в домах по реновации Москвы обустроили 14 квартир для инвалидов - РИА Новости, 29.04.2025

Овчинский: в домах по реновации Москвы обустроили 14 квартир для инвалидов

В январе-марте 2025 года в новостройках Москвы в рамках программы реновации оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан, рассказал министр правительства... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:55:00+03:00

2025-04-29T10:55:00+03:00

2025-04-29T11:37:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В январе-марте 2025 года в новостройках Москвы в рамках программы реновации оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."За первый квартал 2025 года город возвел семь новостроек по программе реновации. В пяти из них суммарно оборудовали 14 квартир для маломобильных горожан с инвалидностью", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что пять из них расположены в Косино-Ухтомском районе в двух новых домах, столько же – в Котловке. Еще по две квартиры оборудовали в новостройках в районах Царицыно и Западное Дегунино.В этих квартирах устроены широкие коридоры и дверные проемы для удобного перемещения на кресле-коляске, а в ванных комнатах и санузлах предусмотрены поручни.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации в новых домах было оборудовано свыше тысячи квартир для жильцов с особенностями здоровья.

https://ria.ru/20250428/ovchinskiy-2013772217.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы