Рейтинг одобрения Трампа продолжает падать, показал опрос
Опрос Marist: рейтинг одобрения Трампа к концу ста дней 2-го срока упал до 42%
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжил падение и к окончанию первых 100 дней его второго срока достиг 42%, что на три процентных пункта ниже значения в прошлом месяце, следует опубликованного во вторник опроса Marist для изданий PBS и NPR.
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"42% американцев одобряют то, как президент Трамп выполняет свою работу, что немного ниже показателя в 45% в марте. 53% не одобряют, что немного выше показателя в 49% ранее", - говорится в опросе.
Большинство американцев (55%) не одобряют экономическую политику Трампа, 39%, наоборот, положительно о ней отозвались.
Недовольны многие американцы и действиями Трампа по введению торговых пошлин. Уровень неодобрения по этому аспекту достиг 58%, в то время как 34% поддерживают его действия по тарифам, следует из опроса.
Опрос был проведен с 21 по 23 апреля среди 1439 американцев по телефону и онлайн. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Ранее о снижении рейтинга одобрения Трампа сообщили социологи из YouGov в опросе для телеканала CBS. По их данным, рейтинг упал с 53% в начале февраля до 45% к 100 дням Трампа на посту президента, в целом 55% американцев негативно оценивают его деятельность.
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