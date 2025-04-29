https://ria.ru/20250429/opros-2014215484.html

Рейтинг одобрения Трампа продолжает падать, показал опрос

Рейтинг одобрения Трампа продолжает падать, показал опрос - РИА Новости, 29.04.2025

Рейтинг одобрения Трампа продолжает падать, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжил падение и к окончанию первых 100 дней его второго срока достиг 42%, что на три процентных пункта ниже РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:48:00+03:00

2025-04-29T22:48:00+03:00

2025-04-29T22:48:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжил падение и к окончанию первых 100 дней его второго срока достиг 42%, что на три процентных пункта ниже значения в прошлом месяце, следует опубликованного во вторник опроса Marist для изданий PBS и NPR. "42% американцев одобряют то, как президент Трамп выполняет свою работу, что немного ниже показателя в 45% в марте. 53% не одобряют, что немного выше показателя в 49% ранее", - говорится в опросе. Большинство американцев (55%) не одобряют экономическую политику Трампа, 39%, наоборот, положительно о ней отозвались. Недовольны многие американцы и действиями Трампа по введению торговых пошлин. Уровень неодобрения по этому аспекту достиг 58%, в то время как 34% поддерживают его действия по тарифам, следует из опроса. Опрос был проведен с 21 по 23 апреля среди 1439 американцев по телефону и онлайн. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Ранее о снижении рейтинга одобрения Трампа сообщили социологи из YouGov в опросе для телеканала CBS. По их данным, рейтинг упал с 53% в начале февраля до 45% к 100 дням Трампа на посту президента, в целом 55% американцев негативно оценивают его деятельность.

https://ria.ru/20250316/tramp-2005357851.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013717735.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт