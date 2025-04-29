https://ria.ru/20250429/opasnost-2013965807.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:44:00+03:00
2025-04-29T06:44:00+03:00
2025-04-29T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Ивановской области, сообщило правительство региона. Опасность была объявлена в 0.52 мск и продлилась 5 часов 42 минуты. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20250429/opasnost-2013965578.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти отменили опасность атаки БПЛА