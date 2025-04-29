https://ria.ru/20250429/opasnost-2013952267.html
В Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА
В Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменена в Ельце и Елецком муниципальном образовании, режим воздушной опасности сохраняется, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:06:00+03:00
2025-04-29T00:06:00+03:00
2025-04-29T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена в Ельце и Елецком муниципальном образовании, режим воздушной опасности сохраняется, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории Ельца и Елецкого муниципального образования, а также о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области. Опасность атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном образовании была введена в 23.05 мск и продлилась 47 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", с сохранением желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
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происшествия, елец, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ельце и Елецком районе отменили опасность атаки БПЛА