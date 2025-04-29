https://ria.ru/20250429/oblast-2014130380.html

Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области

Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области - РИА Новости, 29.04.2025

Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области

Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области, в том числе мемориала "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны", где... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:03:00+03:00

2025-04-29T17:03:00+03:00

2025-04-29T17:03:00+03:00

общество

нижегородская область

курская область

курск

александр хинштейн

глеб никитин

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КУРСК, 29 апр – РИА Новости. Нижегородская область поможет в восстановлении памятников в Курской области, в том числе мемориала "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны", где похоронены 85 погибших при освобождении Курска нижегородцев, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Во вторник Хинштейн сообщил о рабочем визите губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам врио губернатора региона, Курскую и Нижегородскую область многое объединяет. "Я хотел здесь отдельно выделить Нижегородскую область как регион, который очень активно помогает Курской области и это не удивительно, и не случайно. Дело в том, что наши исторические земли объединяет очень многое… Мы побывали сегодня, посмотрели состояние центрального нашего мемориала "Памяти павших", где похоронены и 85 уроженцев Нижегородской, Горьковской области, погибших при освобождении Курска на Курской дуге", - рассказал Хинштейн журналистам во вторник. Он отметил, что всего на территории региона похоронены около 900 нижегородцев. "Я очень признателен Глебу Сергеевичу за то, что он откликнулся на наше обращение и Нижегородская область поможет в восстановлении наших мемориалов, непосредственно в восстановлении нашего центрального мемориала "Памяти павших (в годы Великой Отечественной – ред.)", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20250428/khinshteyn-2013937666.html

нижегородская область

курская область

курск

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общество, нижегородская область, курская область, курск, александр хинштейн, глеб никитин