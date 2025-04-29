https://ria.ru/20250429/nagrady-2014109475.html
Нижегородцев удостоили 13 наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства
Нижегородцев удостоили 13 наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства - РИА Новости, 29.04.2025
Нижегородцев удостоили 13 наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства
Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:20:00+03:00
2025-04-29T16:20:00+03:00
2025-04-29T16:20:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония награждения состоялась в Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов. "В рамках всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" регион получил гран-при в номинациях "Регион событийного туризма", "Регион туристических брендов" и "Регион молодежного туризма", а также первые места в номинациях "Лучший туристский маркетинг региона", "Регион конгрессно-выставочной деятельности", "Регион MICE-туризма", "Регион музейного туризма" и третье место в номинации "Регион детского туризма", - говорится в сообщении. Кроме того, на Всероссийской премии "Туристические города" эксперты отметили Городец – первое место в номинации "Город музейного туризма", Семенов – первое место в номинации "Город туристических брендов" и Чкаловск - первое место в номинации "Город событийного туризма". Региональное министерство туризма и промыслов отмечено экспертным советом премии в спецноминации "За стратегический подход в развитии и продвижении внутреннего туризма", а министр туризма и помыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отмечен экспертным советом премии в спецноминации "За большой личный вклад в развитие отечественного туризма". "Новые награды в сфере туризма – это подтверждение статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны. Эксперты высоко оценили нашу работу в рамках двух всероссийских премий - "Регионы туризма и гостеприимства" и "Туристические города". Отмечены событийная программа, развитие туристических брендов, конгрессно-выставочная деятельность и отдельные города, привлекательные для туристов со всей страны. Экспертный совет отдельно отметил наше министерство туризма с его стратегическим подходом и большим личным вкладом", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона пригласил жителей других регионов в Нижегородскую область, подчеркнув: "Нам есть, что показать".
https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html
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нижегородская область, воронеж, глеб никитин, туризм
Нижегородская область, Нижегородская область, Воронеж, Глеб Никитин, Туризм
Нижегородцев удостоили 13 наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства
Нижегородская область получила 13 наград в сфере туризма на форуме в Воронеже
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Церемония награждения состоялась в Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов.
"В рамках всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства" регион получил гран-при в номинациях "Регион событийного туризма", "Регион туристических брендов" и "Регион молодежного туризма", а также первые места в номинациях "Лучший туристский маркетинг региона", "Регион конгрессно-выставочной деятельности", "Регион MICE-туризма", "Регион музейного туризма" и третье место в номинации "Регион детского туризма", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Всероссийской премии "Туристические города" эксперты отметили Городец – первое место в номинации "Город музейного туризма", Семенов – первое место в номинации "Город туристических брендов" и Чкаловск - первое место в номинации "Город событийного туризма".
Региональное министерство туризма и промыслов отмечено экспертным советом премии в спецноминации "За стратегический подход в развитии и продвижении внутреннего туризма", а министр туризма и помыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отмечен экспертным советом премии в спецноминации "За большой личный вклад в развитие отечественного туризма".
"Новые награды в сфере туризма – это подтверждение статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны. Эксперты высоко оценили нашу работу в рамках двух всероссийских премий - "Регионы туризма и гостеприимства" и "Туристические города". Отмечены событийная программа, развитие туристических брендов, конгрессно-выставочная деятельность и отдельные города, привлекательные для туристов со всей страны. Экспертный совет отдельно отметил наше министерство туризма с его стратегическим подходом и большим личным вкладом", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона пригласил жителей других регионов в Нижегородскую область, подчеркнув: "Нам есть, что показать".