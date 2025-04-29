https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html

В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка

В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.04.2025

В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка

Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:55:00+03:00

2025-04-29T08:55:00+03:00

2025-04-29T09:48:00+03:00

происшествия

красноярский край

уярский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура. "В прокуратуру обратилась жительница Уярского района и рассказала, что 18 апреля 2025 года её 9-летнего сына попытался похитить неизвестный семье мужчина. Мальчик вместе со своими друзьями играл в песочнице возле своего дома, когда к нему подошёл нетрезвый 36-летний житель села Идринское", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина угостил ребят сладостями и попросил проводить его до дома своей знакомой. Дети отказали незнакомцу, тогда мужчина схватил второклассника за руку и повел за собой, угрожая, что ударит его, если мальчик будет кричать. На крик оставшихся ребят вышел сосед, который догнал и отбил мальчика. Мужчина оказывал сопротивление и кричал, что это его ребёнок. "По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Мужчина задержан", - добавляется в сообщении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.

https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html

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красноярский край

уярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, красноярский край, уярский район, россия