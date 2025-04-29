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В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.04.2025
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08:55 29.04.2025 (обновлено: 09:48 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html
В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка
В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.04.2025
В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка
Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:55:00+03:00
2025-04-29T09:48:00+03:00
происшествия
красноярский край
уярский район
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура. "В прокуратуру обратилась жительница Уярского района и рассказала, что 18 апреля 2025 года её 9-летнего сына попытался похитить неизвестный семье мужчина. Мальчик вместе со своими друзьями играл в песочнице возле своего дома, когда к нему подошёл нетрезвый 36-летний житель села Идринское", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина угостил ребят сладостями и попросил проводить его до дома своей знакомой. Дети отказали незнакомцу, тогда мужчина схватил второклассника за руку и повел за собой, угрожая, что ударит его, если мальчик будет кричать. На крик оставшихся ребят вышел сосед, который догнал и отбил мальчика. Мужчина оказывал сопротивление и кричал, что это его ребёнок. "По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Мужчина задержан", - добавляется в сообщении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.
https://ria.ru/20250319/sk-2005891316.html
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происшествия, красноярский край, уярский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Уярский район, Россия
В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка

В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка

© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram9-летний мальчик в Уяре, которого попытался похитить неизвестный семье мужчина
9-летний мальчик в Уяре, которого попытался похитить неизвестный семье мужчина - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
9-летний мальчик в Уяре, которого попытался похитить неизвестный семье мужчина
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КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура.
"В прокуратуру обратилась жительница Уярского района и рассказала, что 18 апреля 2025 года её 9-летнего сына попытался похитить неизвестный семье мужчина. Мальчик вместе со своими друзьями играл в песочнице возле своего дома, когда к нему подошёл нетрезвый 36-летний житель села Идринское", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, мужчина угостил ребят сладостями и попросил проводить его до дома своей знакомой. Дети отказали незнакомцу, тогда мужчина схватил второклассника за руку и повел за собой, угрожая, что ударит его, если мальчик будет кричать. На крик оставшихся ребят вышел сосед, который догнал и отбил мальчика. Мужчина оказывал сопротивление и кричал, что это его ребёнок.
"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Мужчина задержан", - добавляется в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.
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