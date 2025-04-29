В Красноярском крае мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка
В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram9-летний мальчик в Уяре, которого попытался похитить неизвестный семье мужчина
9-летний мальчик в Уяре, которого попытался похитить неизвестный семье мужчина
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КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Мужчина пытался похитить 9-летнего ребенка в Красноярском крае в селе Идринское, возбуждено уголовное дело, сообщает краевая прокуратура.
"В прокуратуру обратилась жительница Уярского района и рассказала, что 18 апреля 2025 года её 9-летнего сына попытался похитить неизвестный семье мужчина. Мальчик вместе со своими друзьями играл в песочнице возле своего дома, когда к нему подошёл нетрезвый 36-летний житель села Идринское", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина угостил ребят сладостями и попросил проводить его до дома своей знакомой. Дети отказали незнакомцу, тогда мужчина схватил второклассника за руку и повел за собой, угрожая, что ударит его, если мальчик будет кричать. На крик оставшихся ребят вышел сосед, который догнал и отбил мальчика. Мужчина оказывал сопротивление и кричал, что это его ребёнок.
"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Мужчина задержан", - добавляется в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.