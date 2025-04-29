https://ria.ru/20250429/mumindzhanov-2014160630.html

Осужденный за мошенничество бизнесмен рассказал о взятках Муминджанову

Осужденный за мошенничество бизнесмен рассказал о взятках Муминджанову - РИА Новости, 29.04.2025

Осужденный за мошенничество бизнесмен рассказал о взятках Муминджанову

Осужденный за мошенничество предприниматель Олег Требунских сообщил в Воронежском гарнизонном военном суде, что давал взятки заместителю командующего... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:09:00+03:00

2025-04-29T18:09:00+03:00

2025-04-29T18:09:00+03:00

происшествия

россия

валерий муминджанов

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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Осужденный за мошенничество предприниматель Олег Требунских сообщил в Воронежском гарнизонном военном суде, что давал взятки заместителю командующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову за помощь при получении госконтрактов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Выступающий по делу в качестве свидетеля Требунских, который ранее был осужден за мошенничество и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы, сообщил, что имеет отношение к нескольким предприятиям, которые занимаются стиркой и шитьём головных уборов для силовиков, и в процессе работы познакомился с подсудимым Муминджановым. По его словам, Муминджанов помогал ему заключать госконтракты на пошив одежды и стирку белья с 2017 до конца 2023 года, за что получал деньги. Как сообщил Требунских на суде, он передавал деньги ежемесячно лично Муминджанову или его жене, а сумма "благодарности" зависела от объёма заключённых госконтрактов, общая сумма составила около 18-19 миллионов рублей. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.

https://ria.ru/20250321/mumindzhanov-2006356557.html

https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1970010047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, валерий муминджанов