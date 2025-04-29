https://ria.ru/20250429/moskvichi-2015079199.html

Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник - РИА Новости, 05.05.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.05.2025

2025-04-29T10:25:00+03:00

2025-04-29T10:25:00+03:00

2025-05-05T15:26:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/biryukov-2013839362.html

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2025

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городское хозяйство москвы, москва