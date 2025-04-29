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Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник - РИА Новости, 05.05.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:25 29.04.2025 (обновлено: 15:26 05.05.2025)
https://ria.ru/20250429/moskvichi-2015079199.html
Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник
Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник
Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.05.2025
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москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Городское хозяйство Москвы предупредило москвичей о сильном ветре во вторник

© РИА Новости / Илья ПиталевМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице во вторник из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 10.00 и до конца дня в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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